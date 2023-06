Kontaktposter in iOS 17: So nutzt Ihr die neue Kontakt-Datenbank

Wie erwartet gab es jüngst auf der WWDC 2023 eine ganze Reihe von neuen Funktionen. Für iOS gab es sogar für oft vernachlässigte Apps wie Nachrichten und Telefon eine Reihe von Updates. Eines der Highlights war die neue Funktion "Contact Posters".

Kontaktposter

Tippt in der Kontakte-App unter den Profilinformationen auf Meine Karte.

Wählt Kontaktfoto & Poster.

Tippt auf Bearbeiten und dann auf Neu erstellen.

Wählt zwischen Kamera, Fotos, Memoji oder Monogramm, um die Hauptfunktion des Posters auszuwählen.

Jede Option öffnet die Standardoberfläche von iOS, um ein Bild zu erstellen oder auszuwählen, mit dem Ihr die Auswahl weiter anpassen könnt.

Im letzten Bildschirm wird eine Vorschau des Posters angezeigt, tippt einfach auf Weiter, um es anzuwenden.

Zunächst einmal ist es zugegebenermaßen eine der kleineren Veränderungen in iOS 17. Aber trotzdem betrifft es eine Funktion, mit der die meisten täglich konfrontiert werden. Ich gebe auch zu, dass ich kein Fan davon bin, Profilbilder, Klingeltöne und andere Designelemente anzupassen. Aber es ist schon jetzt zu erahnen, dass es ein Hit wird. Die Menge an Sendezeit während der WWDC 23 deutet darauf hin, dass Apple das genauso sieht.Mit iOS 17 werden iPhone-Nutzer in der Lage sein, ein individuelles Poster zu erstellen, welches sie bei Anrufen mit ihren Kontakten teilen können. Laut Apple werden auch Apps von Drittanbietern unterstützt, solange die Entwickler die technische Umsetzung über die CallKit APIs hinzufügen.Nutzer können also ihr eigenes Kontaktposter in der Kontakte-App erstellen und aktivieren, indem sie die Option Meine Karte - das eigene Profil - öffnen. Nachdem man ein persönliches Kontaktposter aktiviert und angepasst habt, muss man noch das Teilen des Posters erlauben.Zurück auf dem Hauptbildschirm für Kontaktfotos und Poster lässt sich nun unter der Option Name und Foto teilen die Freigabe des Posters für Kontakte aktivieren.Wenn man der Telefon-App erlaubt, das Poster zu teilen, dann ändert sich die Art und Weise, wie andere Personen die Rufnummer sehen, indem ein Vollbild des Posters angezeigt wird, das auch bei gesperrtem iPhone oder während eines Anrufs angezeigt wird. Hoffentlich fügt Apple Einschränkungen hinzu, damit man nicht von unangemessenen Bildern überrascht wird - etwas, das wir in der iOS 17 Entwickler-Beta nicht testen konnten ...Wie dem auch sei: Um solche Situationen zu vermeiden, lassen sich auch Kontaktposter für Personen im eigenen Telefonbuch erstellen. Die Anpassung geht ganz einfach, indem man die Kontakte-App aufruft und ein Profil mit denselben Werkzeugen und Optionen bearbeitet, die auch für das eigene Kontaktposter zur Verfügung stehen.Wie wahrscheinlich schon an den Screenshots in diesem Artikel erkenntlich wurde, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, um das Beste aus den Postern zu machen. Und die meisten Leute werden sicher viel bessere Ergebnisse erzielen als ich, vor allem, wenn sie die Funktionen der iPhone-Kamera nutzen, kein Telefon verwenden, das für die Installation der iOS 17 Beta aktualisiert wurde, und natürlich mehr Zeit haben, um die Funktion zu erkunden.Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euch vorstellen, die Contact Poster zu benutzen? Haltet Ihr sie für eine attraktive neue Funktion in iOS 17 oder werdet ihr sie einfach ignorieren? Teilt eure Meinung in den Kommentaren unten mit.