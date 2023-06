iPhone-Passwort vergessen? iOS 17 ermöglicht einen Fast Reset

Es gibt Fälle, in denen man den Passcode des iPhones änderte, und ihn kurz darauf wieder vergessen hat. iOS 17 fügt daher eine neue Sicherheitsfunktion hinzu, mit der man sein vergessenes Passwort ganz einfach zurücksetzen kann.

Wie auf den unten abgebildeten Screenshots zu sehen ist, kann ein Nutzer, der den letzten Passcode vergessen hat, auf die Option "Passcode vergessen" unten auf dem Sperrbildschirm des iPhones tippen. Daraufhin erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem beschrieben wird, wie der Passcode mit dem alten Passcode zurückgesetzt werden kann, sowie die Schaltfläche "Passcode zurücksetzen", in die Ihr den erforderlichen Sicherheitsschlüssel eingeben müsst.Nachdem man den alten Passcode eingegeben habt, lässt sich eine neue Zahlenkombination eingeben. Allerdings ist zu beachten, dass diese Funktion auf der Einstellungsseite nur für 72 Stunden nach der ersten Änderung verfügbar ist.Zu beachten ist, dass der alte Passcode unter ähnlichen Bedingungen ablaufen kann, d.h. er wird nach dem Ablaufen unbrauchbar. Das bedeutet, dass man den Apple-Account und das Passwort eingeben muss, wenn man den Passcode wieder vergessen hat, genau wie in iOS 16 und seinen Vorgängerversionen.Die neue Funktion wurde zuerst von MacRumors in der Beta-Version von iOS 17 entdeckt, die vor mehr als einer Woche für kompatible iPhone-Modelle für Entwickler und Tester freigegeben wurde. Es wird erwartet, dass Apple die finale Version von iOS 17 im September ausliefert, wenn Cupertino das iPhone 15 und iPhone 15 Pro ankündigt. Andere bestätigte Funktionen von iOS 17 könnt Ihr hier nachlesen Was haltet Ihr von dieser neuen iPhone-Sicherheitsfunktion? Ist dies eine nützliche Änderung, von der Ihr profitieren könnt? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren wissen.