Wie man die Apple Watch mit dem iOS-17-iPhone orten kann

Einer der netten Tricks, die der Apple Watch hinzugefügt wurde, war die Fähigkeit, ein verlorenes iPhone in anzupingen. Apple fügt in iOS 17 offenbar ebenso eine Funktion hinzu, mit der sich eine verlorene Apple Watch mit dem iPhone anpingen oder einen Ton abspielen lässt.

So aktiviert man "Ping My Watch" auf dem Apple iPhone

Zusammenfassung Apple Watch kann mit iPhone angepingt werden (iOS 17)

Funktion muss in iPhone-Einstellungen aktiviert werden

Nicht für Ortung über große Entfernungen, nur in Bluetooth-Reichweite

AirTags, Tracker und andere Geräte der Produktfamilie

Apple hat die iOS 17-Beta für Entwickler und Tester im Rahmen seines Beta-Programms gleich nach dem ersten Tag der WWDC 2023 Entwicklerkonferenz veröffentlicht. Wie von nun die Kollegen von 9to5Mac entdeckt haben, gibt es eine neue Funktion in der Beta-Version, mit der ein iPhone eine verlorene Apple Watch anpingen kann. Allerdings muss man die Funktion in den Einstellungen des Apple iPhones erst aktivieren, bevor sie sich nutzen lässt. Möglicherweise braucht man auch die neueste watchOS-Version für das Apple-Wearable Wer mit der Beta-Version von iOS 17 arbeitet, kann die Funktion unter Einstellungen > Kontrollzentrum aktivieren. Dort muss die Funktion "Ping My Watch" aktiviert werden, um sie dann zum Kontrollzentrum hinzuzufügen.Um zu testen, ob es funktioniert, ruft man das Kontrollzentrum direkt vom Startbildschirm des Smartphones aus auf und tippt auf das Symbol "Meine Uhr anpingen". Dadurch gibt die verbundene Apple Watch einen Ton ab, sodass sich ihr Standort mit bestimmen lässt.Um ein iPhone von einer Apple Watch aus zu orten, muss man das Ganze nicht manuell aktivieren. "Ping My iPhone" lässt sich direkt über das Kontrollzentrum aufrufen, solange das iPhone mit der Apple Watch verbunden ist.Es ist zu beachten, dass dies nur für den Nahbereich, beziehungsweise innerhalb des Bluetooth-Bereichs gilt. Für eine umfassende Ortung über große Entfernungen mit geführter Navigation auf den Karten ist dies bereits mit der Apple "Find My App" möglich. Sie funktioniert nicht nur bei einer vermissten oder gestohlenen Smartwatch, sondern auch bei Apples AirTags, Trackern und anderen Geräten dieser Produktfamilie.Welche der neuen iOS-17-Funktionen probiert Ihr als Erstes aus, sobald es verfügbar ist? Schreibt es uns doch gern in den Kommentarbereich. Wir würden uns sehr freuen und uns gern an der Diskussion beteiligen.