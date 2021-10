Ärgerlich für Käufer: Ubisoft hat falsche Far Cry 6 Discs verschickt

Auf einige Käufer der Disc-Version von Far Cry 6 für die PlayStation wartet ein echtes Ärgernis. Wie Vorbesteller nach Start des Spiels berichten, haben sie von Ubisoft Datenträger mit falschem Regionalcode erhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass der Entwickler so patzt.

Ubisoft schafft es zum dritten Mal, Discs mit falschem Regionalcode zu verschicken

Ubisoft arbeitet dran, wieder

Aller guten Dinge sind drei ist ein Sprichwort, dass Ubisoft jetzt auf jeden Fall nicht mehr für sich beanspruchen kann. Zum dritten Mal hat es der Entwickler geschafft, beim Start eines Spiels für Käufer der physischen Version Datenträger mit falschem Regionalcode auszuliefern.Beim aktuellen Fall hatten sich kurz nach dem Start von Far Cry 6 PlayStation 4-Nutzer zu Wort gemeldet, deren Spiel für Russland gesperrt war. Und damit fällt für die unglücklichen betroffenen Nutzer eines der am meisten erwarteten Features vorerst weg: Der Regionalcode verhindert außerhalb Russlands zuverlässig, dass ein Upgrade auf die schickere PlayStation 5-Version durchgeführt werden kann.Wie MSPoweruser in seinem Bericht beschreibt, hat die Community - auch wegen ähnlicher Probleme in der Vergangenheit - für Ungeduldige einen Workaround parat: Einen russischen PlayStation-Account anlegen und die PS5-Version damit herunterladen. Doch dieser unbequeme Umweg kommt mit neuen Problemen. Einige Editionen des Spiels werden in Russland nicht angeboten, was bei einer Aktivierung in dieser Region zu Problemen mit DLCs und Bonus-Inhalten führen kann.Und so bleibt aktuell nur, wieder einmal auf Hilfe von Ubisoft zu hoffen. Wie der Support des Entwicklers mitteilt, wird das Problem aktuell untersucht, das Team arbeite an einer Lösung. Einen Zeitplan will man dabei offensichtlich nicht nennen, man "hoffe bald ein Update liefern zu können". Diese Hoffnung zu teilen, könnte den Betroffenen ziemlich schwerfallen, denn genau dasselbe Problem war im letzten Jahr beim Launch von Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion aufgetreten.