Far Cry 5, FIFA 22 & Co.: Microsoft bestätigt neue Game Pass-Spiele

Konnten die Redmonder in diesem Monat bereits mit Neuaufnahmen wie For Honor, As­sas­sin's Creed Origins und der Master Collection von Ninja Gaiden Pluspunkte bei Game Pass-Abonnenten sammeln, folgen ab sofort und in den kommenden Tagen weitere namhafte Titel. Schon jetzt können Spieler auf Xbox-Konsolen und in der Cloud auf die Shadowrun Trilogy zugreifen, den drei kultigen Rollenspielen in einer Cyberpunk-Zukunft. Ebenfalls steht im PC Game Pass Total War: Three Kingdoms zum Download bereit.Über die EA Play-Integration des Game Pass gelangt ab 23. Juni auch FIFA 22 auf die Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf Windows-PCs. Gleiches gilt für Naraka: Bladepoint, wobei das "actiongeladene Combat Game für bis zu 60 Teilnehmer" auch über das Cloud-Gaming angeboten wird. Laut Microsoft gehört der Titel zu den meistverkauften PC-Spielen 2021, das nun sein Debüt auf Konsolen feiert. Zu guter Letzt startet am 1. Juli Far Cry 5 im Game Pass. Somit könnt ihr den Sommer nutzen, um der Weltuntergangssekte Eden's Gate einzuheizen.Wie üblich erinnert uns Microsoft abseits der Neuaufnahmen an zusätzliche Titel, Updates und DLCs. Unter anderem wurde Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge und Omori in den Game Pass aufgenommen und es gibt neue Inhalte für Golf With Your Friends, Jurassic World Evolution 2 und Minecraft. Zusätzlich schaltet man exklusive Inhalte für Ultimate-Nutzer frei, darunter DLCs für Marvel's Avengers, Halo Infinite und Naraka. Abschließend erhalten acht weitere Cloud-Spiele den Support für Touch-Eingaben auf Smartphones.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch FIFA 20, Jurassic World Evolution und MotoGP 20. Stichtag hierfür ist der 30. Juni 2022.