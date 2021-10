Far Cry 6: Neuer Überblicks-Trailer zeigt, was Yara zu bieten hat

Far Cry 6 ist bereits seit ein paar Tagen für PC und Konsole erhältlich und lässt Spieler auf der Insel Yara gegen einen machtbesessenen Diktator kämpfen. Wer meint, noch nicht genug über den Open World Shooter zu wissen, dem liefert der Kampf-Dackel Chorizo in diesem Video noch einmal einen umfassenden Überblick über die Story, die Spielwelt, Charaktere, Gameplay-Features und Zusatzinhalte."Yara braucht dich!" - So lautet der Titel des rund sechs Minuten langen Videos, das noch einmal alles Wissenswerte über Far 6 zusammenfasst. So lernen wir die Insel Yara und natürlich auch deren Hauptstadt Esperanza ein wenig genauer kennen, werden Zeuge, wie die Einwohner unter dem Diktator Antón Castillo leiden und wie die Heldin (oder der Held) Dani Rojas Stück für Stück den Widerstand Libertad aufbaut. Wie Spieler hier vorgehen möchten und ob sie den Diktator alleine oder im Koop zusammen mit einem Freund stürzen wollen, ist jedem selbst überlassen.Käufer der Ultimate Edition von Far Cry 6 erhalten automatisch den Season Pass, der neben zusätzlichen Waffen, Fahrzeugen und Outfits auch das Spiel Far Cry 3 Blood Dagon sowie drei zusätzliche Missionen enthält, in denen es ein Wiedersehen mit den Schurken vorheriger Far Cry-Titel gibt.