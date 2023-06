Microsoft-CEO: PlayStation ist Schuld an einer Welt voller Exklusivtitel

Geht es nach Satya Nadella , würden die Redmonder in einer perfekten Welt auf Exklusivspiele für Konsolen verzichten. Der Microsoft-CEO beschuldigt Sony, den Markt mit seiner PlayStation so zu beherrschen, dass derzeit kein Weg an exklusiven Titeln für Xbox und PC vorbeigeht.

Weniger Exclusives, mehr Crossplay

Im Prozess der Federal Trade Commission (FTC) gegen Microsoft und die geplante Übernahme von Activision Blizzard fand sich auch CEO Satya Nadella im Gerichtssaal ein, um als Zeuge auszusagen. Neben Microsofts Gaming-Geschäft, den internen Zielen und der Cloud-Strategie sprach Nadella (via The Verge ) über eine Welt ohne Exklusivspiele und löst damit eine Art Grundsatzdiskussion aus."Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne alle Exklusivtitel auf den Konsolen abschaffen, aber das kann ich nicht bestimmen, vor allem nicht als Akteur mit einem geringen Marktanteil auf dem Konsolenmarkt. Der marktbeherrschende Akteur hat den Wettbewerb auf dem Markt über Exklusivtitel definiert, und das ist die Welt, in der wir leben. Ich habe nichts übrig für diese Welt", gab Nadella zu Protokoll.Der "marktbeherrschende Akteur" Sony hingegen sieht sich vor allem aufgrund des Xbox Game Pass gezwungen, massiv in die Entwicklung und Veröffentlichung von First-Party Titeln zu investieren, wie PlayStation-Chef Jim Ryan im Verlauf des Prozesses zu verstehen gegeben hat. Gleichzeitig behauptet Ryan, dass auch diverse Publisher Microsofts Spiele-Flatrate verteufeln und als "wertvernichtend" bezeichnen.Seit der Einführung des Xbox Game Pass (2017) und der Xbox Series X|S (2020) stellt sich Microsoft als gute Seele der Gaming-Industrie dar. Spiele werden nicht mehr nur exklusiv für die Xbox-Konsolen entwickelt, sondern gleichzeitig auch für Windows-PCs und die Cloud portiert. Im Optimalfall verpackt in einem Abo als Alternative zum Einzelkauf.Xbox-Chef Phil Spencer ruft dabei schon länger auf, Exklusivspiele ad acta zu legen und ein plattformübergreifendes Spielen zu fördern: "Vielleicht kaufst du in deinem Haushalt zufällig eine Xbox und ich eine PlayStation, und unsere Kinder wollen zusammen spielen und können es nicht, weil wir das falsche Stück Plastik gekauft haben, das wir an unseren Fernseher anschließen können."Als Nummer Drei im "Konsolenkrieg" hinter Sony und Nintendo befindet sich Microsoft allerdings in einer bequemen Position, den Markt revolutionieren und die bisher erfolgreichen Strategien der Konkurrenten beeinflussen zu wollen. Schließlich spiele das den eigenen Zielen in die Karten.