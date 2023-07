PS5 Slim deutet sich an: Klassische PlayStation 5 bereits im Abverkauf

Sony scheint sich auf den Marktstart einer möglichen PlayStation 5 Slim vorzubereiten. Darauf deuten nicht nur die kürzlichen Prognosen von Microsoft hin, sondern auch die auffällige Preissenkung der PS5-Konsolen in vielen europäischen Ländern. Die Rede ist von einem Abverkauf.

In Ländern wie Portugal, Spanien und Frankreich erlebt die PlayStation 5 aktuell einen deutlichen Preissturz. Verglichen mit dem deutschen Markt wird die Konsole hier bis zu 100 Euro günstiger angeboten, von einst 550 Euro geht es runter auf 450 Euro. Eine unübliche Preissenkung, auch wenn Sony diese als nur zeitweiligen Rabatt bis zum 15. Juli ausschreibt.Im Raum steht ein möglicher Abverkauf älterer Revisionen (via Golem ), um Platz für die neue PS5 Slim zu schaffen. Vor allem die Standardversion der PlayStation 5 dürfte im Vergleich zur laufwerklosen Digital-Edition in deutlich größerer Stückzahl produziert worden sein, sodass die Lager mittlerweile (zu) gut gefüllt sind. Das würde erklären, warum derzeit nur das Disc-Modell reduziert wird.Die Lagerbestände in Ländern wie Deutschland, Italien und Großbritannien scheinen sich hingegen schnell genug abbauen zu können. Zwar ist die PS5-Konsole auch hier mittlerweile bei nahezu jedem Händler auf Lager, von einer Rabattaktion bisher allerdings keine Spur. Noch immer werden für die Disc-Variante hierzulande 549,99 Euro, für die Digital Edition 449,99 Euro fällig. Lediglich einige wenige Bundles (z.B. mit God of War Ragnarök ) werden üblicherweise zu einem günstigeren Preis angeboten.Auch Microsoft ist sich nahezu sicher , dass Sony noch in diesem Jahr mit einer neuen PS5-Konsole starten wird, vermutlich in einem schlankeren "Slim"-Design. Sie würde in den typischen Zeitplan der Japaner passen. Auch die PS3 Slim (2009) und PS4 Slim (2016) erschienen jeweils drei Jahre nach ihrer Ursprungsversion.