Snapdragon 8 Gen 4: Smartphone-SoC für 2025 mit 6+2 'Oryon'-Kernen

Der "übernächste" Top-Chip von Qualcomm könnte mit den neuen "Oryon"-Kernen und einer interessanten Cluster-Konfiguration einen deutlichen Sprung bei der Performance von Android-Smartphones mit sich bringen. Jetzt sollen erste entsprechende Details aufgetaucht sein.

'Oryon'-Cores landen auch in Smartphones

Zusammenfassung Qualcomm arbeitet an "Oryon"-Kernen für Smartphones, SM8750 kommt 2024.

Cluster-Konfiguration: 2 + 6 "Oryon"-Kerne, statt 3 Cluster.

Kein extra High-End-Kern, wie bei ARM-basierten CPUs zuletzt üblich.

Performance-Sprung durch "Oryon"-Kerne & Cluster-Konfiguration.

Neue Informationen von chinesischem Weibo-Leaker.

Konzern kaufte Startup-Unternehmen Nuvia auf.

Neue Cores bringen deutlichen Sprung bei Android-Smartphones.

Qualcomm

Qualcomm arbeitet natürlich nicht nur an neuen PC-Prozessoren auf Basis der von dem Team aus ehemaligen Apple-Chipdesignern, das der US-Konzern mit ihrem Startup-Unternehmen Nuvia aufgekauft hatte, entwickelten "Oryon"-Kernen.Langfristig sollen die neuen Cores auch in Smartphones zum Einsatz kommen. Jetzt ist aus China von dem Weibo-Leaker Digital Chat Station zu hören, dass Qualcomm beim Snapdragon 8 Gen 4 erstmals auch in einem "ultramobilen" Chip auf die "Oryon"-Cores des Nuvia-Teams setzen will.Der Chip trägt angeblich die interne Modellnummer SM8750 und soll gegen Ende 2024 auf den Markt kommen, um dann in den Flaggschiff-Smartphones des Jahres 2025 allgegenwärtig zu sein. Auch zur Cluster-Konfiguration will die chinesische Quelle erste Informationen erhalten haben.Konkret soll Qualcomm eine Kombination aus Clustern aus jeweils zwei und sechs "Oryon"-Kernen planen. Damit würde das Unternehmen das Prinzip der Kombination von energieeffizienten, aber langsamer laufenden Kernen mit einigen schnelleren High-End-Cores weiter verfolgen, wie man es seit Jahren aus dem Bereich der ARM-basierten Smartphone-CPUs kennt.Allerdings würde sich Qualcomm damit zunächst von der in den letzten Jahren verfolgten Strategie der Kombination von drei Core-Clustern in seinen CPUs verabschieden. Zuletzt hatte man neben den stromsparenden Cores und einem Cluster mit High-End-Cores stets einen besonders schnell laufenden zusätzlichen High-End-Kern integriert, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn besonders viel Leistung benötigt wird. Beim Snapdragon 8 Gen 4 hält man diesen wohl nicht mehr für nötig.