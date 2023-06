Qualcomm Snapdragon 8 Gen3: Top-CPU für Galaxy S24 & Co im Oktober

Qualcomm lädt bereits Ende Oktober zur Vorstellung seines Top-Prozessors für die Smartphones des Modelljahres 2024. Der Snapdragon 8 Gen 3, so wohl die Bezeichnung des neuen Flaggschiff-SoC wird unter anderem im Samsung Galaxy S24 stecken und könnte bis zu 3,7 Gigahertz schnell sein.

Neues Tri-Cluster-Design und bis zu 3,7 Gigahertz in Smartphones

Zusammenfassung Qualcomm lädt Ende Okt. zur Vorstellung des Snapdragon 8 Gen 3.

Der Chip soll im Samsung Galaxy S24 stecken & bis 3,7 GHz schnell sein.

Snapdragon 8 Gen 3 ist Zwischenschritt zum Nuvia-Team-Chip im Jahr 2024.

Der Chip hat ein Tri-Cluster-Design & 8 Kerne, davon 1 Ultra-High-End.

Snapdragon 8cx Gen 4 soll mit 12 Oryon-Cores Maßstäbe setzen.

Erste Produkte mit den neuen Chips ab Anfang 2024 verfügbar.

Qualcomm

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat schon jetzt angefangen, für die nächste Generation seiner ARM-Plattformen für mobile Geräte aus dem High-End-Bereich zu werben. Über seine Website kündigte das Unternehmen an, dass man für den 24. bis 26. Oktober 2023 wieder auf die hawaiianische Insel Maui einlädt, um dort das sogenannte Snapdragon Summit 2023 abzuhalten.Die Veranstaltung, zu der Qualcomm in jedem Jahr viele Pressevertreter, aber vor allem auch diverse Partner einlädt, soll "die nächste Welle der Innovationen" mit sich bringen. In den letzten Jahren hatte man das Event jeweils genutzt, um die kommende Generation der Flaggschiff-Prozessoren für mobile Geräte zu präsentieren, so dass nun davon auszugehen ist, dass Maui in diesem Jahr zum Schauplatz der Vorstellung des Snapdragon 8 Gen 3 werden wird.Soweit bisher bekannt, wird der Snapdragon 8 Gen 3 wahrscheinlich ein Zwischenschritt sein, bevor man im darauffolgenden Jahr mit dem Nachfolger auch bei Smartphones auf die neuen Custom-CPU-Cores des früheren Nuvia-Teams umstellen will. Qualcomm hatte Nuvia vor einigen Jahren übernommen, nachdem das Chipdesign-Startup von einer Gruppe von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet wurde, die zuvor die Grundlagen für die heutigen Erfolge der Apple A- und Apple M-Chips geschaffen hatten.Nach bisherigem Kenntnisstand wird der Snapdragon 8 Gen 3, dessen interner Codename "Lanai" lautet und der die Modellnummer SM8650 trägt, wohl ein neues Tri-Cluster-Design mitbringen. Der absolute High-End-Kern des Chips wird wohl bis zu 3,7 Gigahertz Taktrate bieten, während auch noch fünf weitere High-End-Cores an Bord sind, denen Qualcomm außerdem zwei weitere Stromspar-Kerne zur Seite stellt.Ein weiteres Thema dürfte auch der Snapdragon 8cx Gen 4 sein, jener erster High-End-SoC mit 12 Rechenkernen, der die vom Nuvia-Team entwickelten neuen "Oryon"-Cores nutzt und in Chromebooks und vor allem auch Windows-basierten Geräten neue Maßstäbe in Sachen Performance von ARM-Chips setzen soll. Die ersten Produkte mit den neuen Qualcomm-Prozessoren dürften jeweils ab Anfang 2024 breit verfügbar sein.