Erstes Smartphone mit 24 Gigabyte Arbeitsspeicher im Anmarsch

Die chinesische Smartphone-Marke Redmagic, die von der ZTE-Tochter Nubia ausgegründet wurde, will in Kürze ihr aktualisiertes Flaggschiff-Modell für die zweite Jahreshälfte präsentieren. Das Redmagic 8S Pro, welches am 5. Juli 2023 seine Premiere feiern wird, dürfte sich optisch kaum vom noch aktuellen Vorgängermodell unterscheiden, soll aber in anderer Hinsicht Maßstäbe setzen.Vor allem mit mehr Arbeitsspeicher will der Hersteller beim Redmagic 8S Pro punkten. Waren bisher je nach Modell 12 oder 16 Gigabyte RAM verbaut, so steigert man die Kapazität mit dem neuen Modell auf ganze 24 Gigabyte. Damit will Redmagic den Nutzern wohl genug Spielraum geben, um wirklich alle möglichen Anwendungsszenarien abzudecken.Über den Nutzen einer derart großen Arbeitsspeicherkapazität lässt sich natürlich streiten, denn Android ist zwar durchaus speicherhungrig, doch dürfte es in der Realität derzeit kaum möglich sein, 24 Gigabyte RAM tatsächlich auszulasten. Anders als bei PCs mit Windows, auf denen anspruchsvolle Anwendungen durchaus reichlich RAM nötig werden lassen können, dürfte dies bei Smartphones kaum der Fall sein.Dennoch dürften sich manche Kunden bewusst entscheiden, ihr nächstes Smartphone mit 24 Gigabyte RAM zu wählen, womit das Gerät dann mehr Arbeitsspeicher hat als viele Laptops. Bisher war Asus der Spitzenreiter beim RAM, denn das ROG Phone 5 Ultimate hatte bis zu 18 GB an Bord.Abgesehen von der stark gesteigerten Arbeitsspeicherkapazität hat Redmagic bisher kaum Details zum Redmagic 8S Pro genannt. Sicher ist nur, dass man den Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC als Basis verbauen möchte. Offiziell bietet dieser übrigens nur die Unterstützung für bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM.