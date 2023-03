Nachfrage für DDR5 schwächelt: Keiner kauft neuen Arbeitsspeicher

Die Nachfrage rund um DDR5-Arbeitsspeicher bleibt offenbar weit hinter den Erwartungen zurück. Hintergrund sind natürlich die anhaltenden geopolitischen Spannungen, die dafür sorgen, dass durch Inflation und die infolgedessen stark eingebrochene Nachfrage kaum PCs verkauft werden.

PC-Nachfrage und damit auch Interesse an DDR5 wohl bis 2024 schlecht

Zusammenfassung DDR5-Nachfrage weit hinter Erwartungen zurück, Inflation und Einbruch der PC-Verkäufe

Umstellung läuft schleppend, Server-Industrie ebenso, Besserung erst 2024

Endkunden-Nachfrage schlecht, PC-Systeme werden länger genutzt

Server-Markt soll sich früher bessern, Marktdurchdringung 25% in 2. Hälfte 2023

Technologiefirmen senken Ausgaben, viele Mitarbeiter verlieren Jobs

Preise gesenkt, Unterschied zu DDR4 geschrumpft, Kundschaft zögert

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes berichtet, läuft die Umstellung auf DDR5-RAM alles andere als erwartet. Die Hersteller bleiben genau wie ihre Zulieferer auf ihren Produkten sitzen, nachdem sie eigentlich mit einer guten Entwicklung der Nachfrage gerechnet hatten. Selbst in der Server-Industrie verbreitet sich DDR5 den Angaben aus der Branche nach nur sehr schleppend.Aktuell gehen die Quellen davon aus, dass sich erst 2024 eine Besserung der Situation einstellen wird. Aufseiten der Endkunden ist die Nachfrage schlecht, auch weil die Marktlage dafür sorgt, dass vorhandene PC-Systeme viel länger genutzt werden. Weil die Wirtschaft weltweit schwächelt und die großen Technologiekonzerne versuchen, ihre Kosten zu reduzieren, werden außerdem deutlich weniger Server-Systeme mit DDR5-RAM eingekauft.Im Server-Markt soll sich die Lage nach Meinung der darauf spezialisierten Firmen immerhin deutlich früher bessern als bei Client-PCs. In diesem Bereich rechnet man schon in der zweiten Jahreshälfte mit einem Anstieg der Marktdurchdringung auf rund 25 Prozent, wobei abzuwarten bleibt, ob sich die Aussichten tatsächlich verbessern.Viele Technologiefirmen haben zuletzt begonnen, ihre Ausgaben stark zu senken, wodurch viele Tausend Mitarbeiter ihre Jobs verloren haben. Zwar haben die Speicherhersteller ihre Preise für DDR5-RAM mittlerweile schon so stark gesenkt, dass der Unterschied gegenüber dem älteren DDR4-Arbeitsspeicher deutlich geschrumpft ist, doch selbst dies sorgt bisher nicht dafür, dass die Kundschaft in einem größeren Umfang zuschlägt.