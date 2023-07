Vodafone-Störungen: Ausfälle und Einschränkungen am 18. Juli

Erneut kommt es heute zu Störungen im Netz von Vodafone . Regional betroffen sind das Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz und die damit verbundenen Bereiche Internet, Telefonie und Fernsehen. Probleme gibt es zudem mit der GigaTV Cable Box 2. Wir haben alle Details.

Vodafone: Störungsmeldungen vom 18. Juli 2023

Überregional: Einschränkungen bei der Nutzung der GigaTV Cable Box 2

Leipzig / Altenburg: Einschränkungen Festnetz-Telefonie & Daten über DSL

Region Dessau-Rosslau: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G-Netz

Region Kaiserslautern: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G/5G-Netz

Region Emsland / Meppen: Einschränkungen Mobilfunk im 2G/4G/5G-Netz

Warum berichtet ihr nur über Vodafone-Störungen?

Alle Störungen für Deutschland im Überblick

Vodafone informiert seine Kunden unter anderem mit offiziellen Eilmeldungen ( Forum ) über anhaltende Einschränkungen im Kabelnetz, die bei der Nutzung der GigaTV Cable Box 2 entstehen. Der TV-Receiver scheint sich derzeit an einem Netzwerkfehler aufzuhängen. Stand heute ist der zuständige Fachbereich noch immer mit der Analyse der Ursache beschäftigt - die Entstörung dauert an.Die Störungskarte des Netzbetreibers zeigt weiterhin an, dass es im Raum Altenburg, in Teilen von Leipzig und in der Region Schkeuditz aktuell zu Störungen im DSL-Netz kommt. Betroffen sind die Festnetz-Telefonie sowie sämtliche Datenverbindungen.Neben Ausfällen im Kabel- und DSL-Netz meldet Vodafone diverse Probleme im Bereich Mobilfunk. Die Region Dessau-Roßlau kämpft noch immer mit Einschränkungen der Telefonie im 2G/4G-Netz, während im Emsland rund um Meppen auch die 5G-Frequenzen samt Datenverbindungen betroffen sind. Gleiches gilt für den Landkreis Kaiserslautern. Die meisten Störungen sollen innerhalb von 24 Stunden behoben werden.Abseits der oben genannten Meldungen sollte man stets einen Blick in die Vodafone-Störungskarte (aktuell evtl. gestört) werfen. Beachtet jedoch, dass Vodafone diese Karte zwar aktualisiert, jedoch oftmals kleinere regionale Störungen oder Ausfälle nicht dokumentiert werden. In den meisten Fällen werden diese jedoch zeitnah behoben.Derzeit ist Vodafone der einzige Netzbetreiber, der vergleichsweise transparent - entweder über seine Eilmeldungen oder die Störungskarte - über Ausfälle in seinem Netz berichtet. Die Deutsche Telekom und O2 (Telefónica) erlauben nur gezielte Prüfungen nach der Eingabe detaillierter Adressen.Über Meldungen von Nutzern berichten wir aus dem Grund nicht, da Störungen dieser Art auch aufgrund von Hardware-Defekten vor Ort (z.B. Router, PC, Smartphone etc.) hervorgerufen werden könnten und nicht direkt das gesamte Netz des Providers betreffen.