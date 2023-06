Xbox: Sehen uns VR ernsthafter an, "wenn es dafür ein Publikum gibt"

Microsoft hat vor einigen Jahren mehrere Schritte in Richtung Augmented und Virtual Reality gemacht, der Erfolg war hier aber nur begrenzt. Das ist sicherlich auch der Grund, warum der Redmonder Konzern im Konsolengeschäft beim Thema VR ziemlich zögerlich agiert.

Microsoft möchte "abwarten"

Zusammenfassung Microsoft hat begrenzten Erfolg bei Augmented und Virtual Reality.

Apple stellt AR-Headset vor, Microsoft zögert.

Xbox-Chef Matt Booty: Größe Spielerbasis entscheidend für VR.

Xbox-Chef Phil Spencer: Spieler fragen nicht nach VR.

Microsoft prinzipiell offen für VR, aber keine konkrete Zusage.

In den vergangenen Wochen hat Apple sein AR-Headset Vision Pro vorgestellt und konnte damit für enormes Aufsehen sorgen. Ob sich das Gerät auch tatsächlich verkaufen wird, ist freilich eine andere Frage, aber dadurch ist das Thema wieder prominent in den Medien gelandet.Das bedeutet aber nicht, dass alle ähnlich begeistert sind. Dazu zählt sicherlich auch Microsoft. In der Gaming-Sparte des Redmonder Unternehmens hat man bisher einen weiten Bogen um das Thema Virtual Reality gemacht - und das, obwohl Konkurrent Sony im VR-Bereich deutlich aktiver ist und bereits zwei VR-Headsets veröffentlicht hat.Bei Microsoft ist das Gegenteil der Fall, wie Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, in einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte. Laut Booty habe man in Redmond diesbezüglich keine große Eile: "Für uns denke ich, dass wir einfach abwarten müssen, bis es ein Publikum gibt", so Booty. "Wir haben das große Glück, dass wir diese großen Marken haben, die sich zu laufenden Franchises mit großen Communities entwickelt haben."Laut dem Microsoft-Manager benötige man zuerst eine genügend große Spielerbasis, um an einen Vorstoß in den VR-Bereich zu denken: "Wir haben zehn Spiele, die bis heute mehr als zehn Millionen Spieler erreicht haben, was eine ziemlich große Leistung ist, aber das ist die Größenordnung, die wir brauchen, um den Erfolg des Spiels zu sehen, und es ist einfach noch nicht ganz so weit bei AR und VR."Das bestätigt den Eindruck bzw. Aussagen, die Xbox-Chef Phil Spencer dazu gemacht hat. Denn dieser hat schon mehrfach mitgeteilt, dass man zwar durchaus offen ist, aber Spieler bisher nicht nach VR fragen würden. Er kann sich eine VR-Unterstützung vorstellen, aber die Einschränkung "irgendwann" klingt nicht gerade nach einer konkreten Zusage.