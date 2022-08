PS5: Sony kündigt sofortige Preiserhöhung der PlayStation 5 an

Schock für PlayStation-Fans, die bisher hofften, die Sony-Konsole nach den massiven Engpässen in diesem Jahr aufgrund besserer Verfügbarkeit endlich ergattern zu können. Sony hat eine Preiserhöhung der PS5 angekündigt. Ab sofort kostet sie in Deutschland 50 Euro mehr.

UVP steigt bei beiden Varianten um jeweils 50 Euro

Wie Jim Ryan, President & CEO von Sony Interactive Entertainment, im offiziellen PlayStation Blog ankündigte, will das Unternehmen die Preise für die PlayStation 5 aufgrund der hohen Inflationsraten in vielen Regionen der Welt anheben. Damit beabsichtigt man die gestiegenen Kosten abzufedern und reagiert auf die "herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen", heißt es.Ausgerechnet in den USA bleibt der Preis stabil, während Europa, Großbritannien, Japan, China, Kanada, Australien und Mexiko allesamt eine Preiserhöhung erhalten. Für uns in Deutschland bedeutet dies, dass die PlayStation 5, auch in der Digital Edition, hierzulande ab sofort zumindest laut offizieller Preisempfehlung ein ganzes Stück teurer wird.Ryan zufolge kostet die PlayStation 5 Digital Edition mit sofortiger Wirkung laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers (UVP) somit 449,99 Euro. Für die PlayStation 5 mit eingebautem Blu-ray-Laufwerk gibt Sony ab sofort eine Preisempfehlung von 549,99 Euro an. Die Preise steigen somit um jeweils 50 Euro.Im Einzelhandel wird die PS5 in ihren beiden Varianten derzeit aber ohnehin zu deutlich höheren Preisen angeboten, weil die Konsolen nach wie vor schlecht verfügbar sind. Sony hatte allerdings angekündigt, dass die Spielkonsole in diesem Jahr aufgrund der besseren Verfügbarkeit diverser bisher stark verknappter Komponenten in größeren Stückzahlen im Markt erhältlich sein würde.Sollte sich also tatsächlich eine bessere Verfügbarkeit einstellen, dürften auch die Wucherpreise des Handels endlich auf das Niveau der offiziellen Preisempfehlung fallen. Allerdings müssen die Kunden dann eben künftig mehr für die Sony PS5 auf den Tisch legen, da der Hersteller jetzt eben die UVP angehoben hat.