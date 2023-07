Videokonferenzen: Microsoft Teams erhält Multi-Kamera-Streaming

Nutzer von Microsoft Teams erhalten ab sofort die Möglichkeit, eine zweite Kamera effektiv zu nutzen. Die sogenannte "Teams Content Camera" erstellt einen zweiten Videostream, der Inhalte abseits des eigenen Gesichts in Meetings einbindet.

Mehr Kameras, mehr Spaß

Teams Content Camera: So funktioniert es

Schalten Sie Ihr persönliches Video ein. Wählen Sie Inhalte freigeben > Inhalte von der Kamera > Video. Vergewissern Sie sich im Dialogfeld "Inhalt von Kamera", dass die ausgewählte Inhaltskamera eine andere ist als die, die derzeit für Ihr persönliches Video verwendet wird, und wählen Sie dann die gewünschten Optionen aus und legen Sie sie fest. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Freigeben, um die Inhaltskamera für Ihre Meeting-Teilnehmer freizugeben.

Mit der neuen "Teams Content Camera"-Funktion versucht Microsoft gleich zwei Probleme zu lösen. Zum einen wollen Nutzer in Meetings zusätzliche Inhalte über eine zweite Kamera präsentieren ohne dabei die Hauptkamera von ihrem Gesicht abzurücken. Zum anderen ist das damit verbundene Umpositionieren der Kamera für Nutzer mit stationärem Setup oder einer Notebook-Webcam alles andere als komfortabel.Innerhalb der Microsoft Teams Public Preview erlaubt man es nun, einen zweiten Videostream zu aktivieren, um "Personal Video" (Gesicht) und Teams Content (zusätzliche Inhalte) gleichzeitig in einem einzelnen Meeting anzeigen zu lassen. Somit können Moderatoren wichtige Inhalte an die Videokonferenzteilnehmer weitergegeben und gleichzeitig mit ihnen in (Sicht)kontakt bleiben.Für die Nutzung des neuen Multi-Kamera-Streamings wird die neueste Version der Microsoft Teams Public Preview benötigt. Außerdem müssen bei Unternehmenskonten die Vorschau-Funktionen von IT-Administratoren freigegeben werden. Zu guter Letzt werden zwei Kameras benötigt. Dazu kann auch eine integrierte Laptop-Kamera gehören.Aktuell befindet sich das "Teams Content Camera"-Feature in einer öffentlichen Testphase. Entsprechend anfällig ist die Neuerung für Bugs. Bis zu einer finalen Freigabe können Probleme über das Feedback-Menü der Teams Public Preview an Microsoft weitergegeben werden. Spätestens mit dem Erscheinen des neuen Teams im Herbst dürften die Entwicklung abgeschlossen sein.