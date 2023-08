Roadmap bestätigt: Das neue Microsoft Teams verspätet sich

Einmal mehr passt Microsoft den Zeitplan für die Veröffentlichung des neuen Teams an. Sollte die neu entwickelte und performantere Version eigentlich bereits Ende September die Public Preview verlassen, kommt es jetzt schein­bar zu leichten Verzögerungen.

Gut Ding will Weile haben

Neuer Look, verbesserte Performance

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent

Anfang Juli hatte Microsoft Office-Kunden über eine deutlich schnellere Verteilung des neuen Teams informiert. Entgegen der Mitteilung im Microsoft 365 Admin-Center ( wir berichteten ) muss man nun scheinbar doch länger warten. Das Design- und Performance-Update für die Kol­la­bo­ra­tions­software soll nicht bereits im September, sondern erst im Verlauf des Oktober ausgerollt werden.Der um wenige Wochen verzögerte Start geht aus einem aktualisierten Eintrag der Microsoft 365 Roadmap hervor, in der man die allgemeine Verfügbarkeit für Windows-Desktops, Apple iOS, MacOS, Google Android und fürs Web in Aussicht stellt. Da die Redmonder von einem "Start der Einführung" im Oktober 2023 sprechen, ist von einer Verteilung in Wellen auszugehen.Diese könnte Wochen oder gar Monate andauern, bis das Update auch den letzten Nutzer erreicht. Ein Startschuss im Verlauf des vierten Quartals 2023 scheint allerdings realistisch sein, passend zum Windows 11 23H2-Update.Das neue Microsoft Teams kann derzeit als Public Preview ausprobiert werden, unabhängig von Insider-Programmen und Beta-Kanälen. Seit Juli ist die Schaltfläche "Testen Sie das neue Teams" zudem für eine breitete Masse an Nutzern freigegeben worden.Bereits jetzt entpuppt sich die neu entwickelte Version in ihrer Testphase als vergleichsweise stabil und fehlerresistent, womit sie sich der vorzeitige Wechsel auch für Produktivsysteme lohnen könnte. Eine Rückkehr zur alten Version ist aktuell jederzeit möglich. Auf Dauer wird die neue Teams-App allerdings als Standard eingeführt.Die Redmonder versprechen Verbesserungen in vier Kernbereichen - Geschwindigkeit, Leistung, Flexibilität und Intelligenz. So soll das neue Teams seinen Speicherbedarf halbieren und App- sowie Meetings-Starts um den Faktor zwei beschleunigen. Gleichzeitig verpasst Microsoft seiner Software eine optische Frischzellenkur.Mit dem aktualisierten Windows 11 Mica- und Motion-Design versucht man die Aufmachung von Kanälen (Channels), Chats, Navigation, Symbolen und Präsentationen zu vereinfachen und zu straffen - so die Intension der Designer Ob Microsoft den geplanten Veröffentlichungstermin im Oktober halten kann, bleibt abzuwarten. Da die Roadmap des Unternehmens bekanntlich nie in Stein gemeißelt wird, sind weitere Verzögerungen nicht auszuschließen.