Großes Update: Das neue Microsoft Teams erscheint früher als erwartet

Derzeit als Public Preview verfügbar, soll die von Grund auf neu entwickelte Version von Teams nicht erst zum Ende des Jahres, sondern bereits im September die aktuelle App ersetzen. Laut Microsoft mit mehr Geschwindigkeit, Leistung, Flexibilität und Intelligenz.

Das Ziel: Schneller, vielseitiger, einfacher und moderner

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Drei Monate nach dem Start der öffentlichen Vorschau für Privat- und Geschäftskunden scheinen die Arbeiten am neuen Teams in Redmond schneller voranzuschreiten als zuvor angenommen. Aus einer Mitteilung im Microsoft 365 Admin-Center (ID MC617066, via Dr. Windows ) geht ein neuer Zeitplan hervor, der das vergleichsweise große Update der Kollaborationssoftware bereits Ende September vorsieht.Das neue Microsoft Teams soll den aktuell verfügbaren Desktop-Client gänzlich ersetzen und ab Herbst zum neuen Standard werden - zumindest bei neuen Installationen. Die Verteilung des Updates für bereits installierte Apps dürfte bekanntlich in Wellen erfolgen, die sich über mehrere Wochen hinziehen können. Zudem haben Administratoren von Business-Konten weiterhin die Möglichkeit, den Wechsel auf die neue Teams-Version zumindest zeitweilig aufzuschieben.In Annäherung an den Release-Termin des Updates soll die Schaltfläche "Das neue Teams" ab Mitte Juli für alle Nutzer - auch außerhalb der Public Preview - angezeigt werden. Somit können sich alle Interessenten vorab selbst ein Bild über die Neuerungen machen, die vor allem mit einem deutlich schnelleren und ressourcensparenden Client einhergehen. Microsoft spricht von einer Halbierung des Speicherbedarfs und bis zu doppelt so schnellen App-Starts sowie Zugriffen auf Meetings. Ebenso ist der nahtlose Wechsel zwischen verschiedenen privaten und geschäftlichen Microsoft-Konten möglich.Auch optisch verpasst Microsoft der neuen Teams-App eine Frischzellenkur, "vereinfacht und gestrafft" ist im offiziellen Design-Blog der Redmonder zu lesen. Kanäle (Channels), Chats, die Navigation samt diversen Symbolen, die Darstellungen von Präsentationen in Meetings und der grundlegende Look mit Windows 11 Mica und Motion Design zeigen sich entschlackt und modern. Ebenso wurde an diversen Optionen zur Personalisierung (Wallpaper, Emojis etc.) und der KI-Integration (z.B. Copilot) gearbeitet.Die neue Version zeigt sich schon jetzt mit vergleichsweise wenig Fehlern und einem stabilen Client, sodass man sich problemlos vorab mit der Public Preview ausstatten oder ab Mitte Juli den "Das neue Teams"-Schalter ohne Bedenken umlegen kann.