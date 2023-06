Amazon Fire Max 11: Neues 11-Zoll-Tablet ist ab sofort lieferbar

Das im Mai vorgestellte Amazon Fire Max 11 findet jetzt den Weg in die Hände erster Kunden. Es ist das bisher leistungsstärkste "Android"-Tablet des Online-Händlers, der mit passendem 2-in-1-Zubehör zudem im Convertible-Segment wildert. Die Preise starten ab 270 Euro.

Groß, leistungsstark und als 2-in-1 einsetzbar

Zusammenfassung Amazon liefert Fire Max 11-Tablet aus.

Leistungsstärkstes Android-Tablet des Händlers.

11 Zoll-Display, 2000 x 1200 Pixel, Octa-Core-Chip, 4/64 GB oder 4/128 GB.

Android-Betriebssystem, keine Play-Dienste, Amazon AppStore, Werbung optional.

Aluminium-Gehäuse, 8-MP-Kameras, USB-C 2.0, Bluetooth 5.2, Fingerabdrucksensor.

Optionales Zubehör: Eingabestift & Tastaturhülle als 2-in-1-Gerät.

Akkulaufzeit 14 Stunden, Ladezeit 4,2 Stunden, Preis ab 270 Euro.

Amazon

Amazon hat seine mehrwöchige Vorbestellungsphase beendet und liefert das Fire Max 11-Tablet nun direkt aus. Im Gegensatz zum Marktstart des Echo Show 15 scheinen die Lager diesmal gut gefüllt oder die Nachfrage niedrig zu sein, Prime-Kunden erhalten das Tablet bereits am nächsten Tag. Der Händler verspricht dabei nicht nur sein bisher größtes, sondern auch in Hinsicht auf die Leistung bestes Tablet abzuliefern.Es ist das erste Tablet-Modell der sogenannten "Max"-Baureihe, den Flaggschiffen, denen bereits der Fire TV Stick 4K Max angehört. Dabei setzt das 11-Zoll-Tablet auf eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel, auch wenn die Display-Technologie (z.B. IPS, OLED etc.) offiziell in keinem Datenblatt zu finden ist. Den Antrieb übernimmt der MediaTek MT8188J, ein Octa-Core-Chip auf ARM-Basis (2x Cortex A78, 6x Cortex A55) mit Taktraten von bis zu 2,2 GHz.Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und ein interner Flash-Speicher mit wahlweise 64 GB oder 128 GB. Die Speichererweiterung ist mithilfe von MicroSD-Karten möglich. Als Betriebssystem kommt Google Android zum Einsatz, obwohl Amazon auf die Play-Dienste verzichtet und etwa seinen eigenen App-Store anbietet. Außerdem können sich Interessenten entscheiden, ob sie das Amazon Fire Max 11-Tablet zu einem günstigeren Preis , dafür aber mit Werbung (auf dem Sperrbildschirm) erhalten wollen. Der Preisunterschied beträgt hier noch einmal ca. 15 Euro.Zu den weiteren Eckdaten des Tablets gehören ein nur 7,5 Millimeter schlankes und 490 Gramm leichtes Aluminium-Gehäuse, 8-Megapixel-Kameras an Front und Rückseite, USB-C 2.0, 9-Watt-Netzteil, Bluetooth 5.2 mit A2DP-Support, Fingerabdrucksensor im Netzschalter, zwei Mikrofone und 14 Stunden Akkulaufzeit (Ladezeit ca. 4,2 Stunden). Optional wird das Fire Max 11 im Bundle mit einem Eingabestift (Digitizer) oder passenden Tastaturhüllen angeboten, um auch im Office-Bereich mit einer Art 2-in-1-Gerät Fuß zu fassen.