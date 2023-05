Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im Juni

Im Juni versorgt Amazon seine Prime-Mitglieder mit 21 kostenlosen Spielen. Die Highlights: Neverwinter Nights, Sengoku 2, Autonauts und Roguebook. Hinzu kommen eine Vielzahl an exklusiven Ingame-Inhalten, Twitch Drops und Streaming-Updates. Hier findet ihr die Details.

Weitere In-Game-Inhalte, Twitch-Drops und Luna-Streaming

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Juni 2023

Beasts of Maravilla Island (FGWP)

Bloons TD 6 - Admiral Brickell Pack

Brawlhalla - Iron Legion Bundle

Calico (FGWP)

Agatha Knife (FGWP)

King of the Monsters 2 (FGWP)

Lila's Sky Ark (FGWP)

Divine Knockout - Radiant Amaterasu Card and Batter Up KO Banner

DKO: Divine Knockout (FGWP)

Double Kick Heroes (FGWP)

Elder Scrolls Online - Dragon Slayer Bundle

Fall Guys - Don Bundle

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

Hearthstone - Random Standard Epic Card

Honkai: Star Rail - Prime Gaming Bundle

League of Legends - Prime Gaming Capsule

League of Legends - GOTTEM! Emote

League of Legends: Wild Rift - Random Skin Chest

Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, Epic Wildcard

Lost Ark - Stronghold Activity Relief Pack

Madden NFL 23 - NFL Draft Ultimate Team Pack

New World - Rusty Cracked Safe

Overwatch 2 - D.Va Waveracer Legendary Skin

Paladins - Soul Briar Grover

PUBG: Battlegrounds - Chicken Dinner Booster Pack

Realm Royale - Bokserker Chicken Skin

Rogue Company - Inferno Imp Switchblade

Shattered: Tale of the Forgotten King (FGWP)

Smite - Sandcastle Slasher Da Ji

Tandem: A Tale of Shadows (FGWP)

Teamfight Tactics - 150 Star Shards

Tiny Robots Recharged (FGWP)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (FGWP)

Valorant - Claw and Order Spray

Warframe - Udyat Iridos Syandana

World of Tanks - Wings of Wrath

World of Warcraft - Epic Purple Shirt Transmog

Letzte Chance auf Star Wars: Rogue Squadron 3D, Super Sidekicks, Samurai Shodown IV, Planescape: Torment: Enhanced Edition, Lake, Robo Army, Last Resort, Kardboard Kings, The Almost Gone, 3 Count Bout, Alpha Mission 2, Lila's Sky Ark, Agatha Knife, King of the Monsters 2 und Kizuna Encounter

31. Mai - Destiny 2 - Ninja Vanish Emote Bundle

- Destiny 2 - Ninja Vanish Emote Bundle 31. Mai - PUBG Mobile - The Gadget

- PUBG Mobile - The Gadget 1. Juni - Mutation Nation (FGWP)

- Mutation Nation (FGWP) 1. Juni - Sengoku 2 (FGWP)

- Sengoku 2 (FGWP) 7. Juni - Hi-Fi Rush - Teamplay Costume Pack

- Hi-Fi Rush - Teamplay Costume Pack 8. Juni - Soccer Brawl (FGWP)

- Soccer Brawl (FGWP) 8. Juni - Over Top (FGWP)

- Over Top (FGWP) 14. Juni - PUBG Mobile - Egg Cracker Suit

- PUBG Mobile - Egg Cracker Suit 15. Juni - The Super Spy (FGWP)

- The Super Spy (FGWP) 15. Juni - Top Hunter (FGWP)

- Top Hunter (FGWP) 15. Juni - SteamWorld Dig 2 (FGWP)

- SteamWorld Dig 2 (FGWP) 22. Juni - Autonauts (FGWP)

- Autonauts (FGWP) 22. Juni - Neverwinter Nights: Enhanced Edition (FGWP)

- Neverwinter Nights: Enhanced Edition (FGWP) 22. Juni - Revita (FGWP)

- Revita (FGWP) 29. Juni - Roguebook (FGWP)

- Roguebook (FGWP) 29. Juni - Once Upon a Jester (FGWP)

- Once Upon a Jester (FGWP) 29. Juni - Gems of Destiny: Homeless Dwarf (FGWP)

Alle Spiele und Loot im Überblick

Nachdem Amazon Prime Gaming bereits im Mai das Prime-Abo mit einer Vielzahl von Gratis-Titeln (z.B. Star Wars: Rogue Squadron 3D) aufgewertet hat, folgen im kommenden Monat sogar 21 Spiele, die über das Sommerloch hinweghelfen könnten. Abseits von der Neverwinter Nights: Enhanced Edition handelt es sich in den meisten Fällen zwar um kleine Indie-Titel, doch auch hier können sich bekanntlich oft einige Perlen verstecken.Der Juni 2023 beginnt mit dem Beat-'em-up-Arcade-Spiel Sengoku 2, gefolgt von Mutation Nation, Soccer Brawl, Over Top, The Super Spy, Top Hunter, SteamWorld Dig 2, Autonauts, Revita, Roguebook, Once Upon a Jester und Gems of Destiny: Homeless Dwarf. Neverwinter Nights reiht sich hier erst am 22. Juni ein. Generell werden die kostenlosen Prime-Spiele nicht an einem Stichtag, sondern gestaffelt über den ganzen Monat veröffentlicht.Als "Bonustitel" gewährt Amazon zudem Zugriff auf Beasts of Maravilla Island, Calico, DKO: Divine Knockout, Double Kick Heroes, Shattered: Tale of the Forgotten King, Tiny Robots Recharged, Tandem: A Tale of Shadows und Turnip Boy Commits Tax Evasion.Zum Spielen der meisten Gratis-Games wird die hauseigene Amazon Games App benötigt. Andere wiederum setzen auf den Legacy-Games-Launcher oder Spielecodes für andere bekannte Plattformen. Für eine bessere Übersicht haben wir die Spiele in unserer Auflistung (siehe unten) jeweils mit dem Hinweis "Free Games with Prime" (FGWP) versehen.Neben der durchaus großen Anzahl an kostenlosen Spielen liefert exklusive Inhalte für Spiele wie FIFA 23 , League of Legends, New World, Rogue Company und Co. Außerdem ist die Rede von diversen Inhaltspaketen für Divine Knockout, Realm Royale, World of Warcraft und Fall Guys. Auch Titel wie Overwatch 2, Lost Ark, PUBG, Smite, The Elder Scrolls Online (TESO), Valorant und Destiny 2 sind auf der Lootliste zu finden.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.