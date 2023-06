Gratis-Telefonieren mit Amazon Prime: Das sollen die Pläne sein

Amazon hatte in den letzten Monaten die Prime-Mitgliedschaften eher unattraktiver gemacht, doch nun plant das Unternehmen laut der Gerüchteküche eine Aufwertung. Wie es heißt, steht der Konzern in Verhandlung mit Mobilfunkanbietern.

Vieles noch nicht spruchreif

Amazon verneint aktuell derartige Pläne

Zusammenfassung Amazon könnte für Prime-Abonnenten ein Tarifangebot machen

Verhandlungen mit Verizon, T-Mobile und Dish Network

Möglich, dass Amazon den Plan fallen lässt, falls keine attraktiven Konditionen

Mögliche Angebote: günstiger Tarif oder eingeschränktes, kostenloses Angebot

Denn, so will es das Nachrichten-Magazin Bloomberg erfahren haben, plant Amazon Prime-Abonnenten ein kostengünstiges oder möglicherweise sogar kostenloses Mobiltelefon-Angebot zu machen.Das hat Bloomberg von Personen gehört, die direkt mit den noch geheimen Plänen vertraut sind (Bericht hinter Paywall). Amazon habe laut der Quelle in den USA bereits mit mehreren Mobilfunkanbietern Gespräche aufgenommen. Unter anderem laufen demnach Verhandlungen mit Verizon, T-Mobile und Dish Network.Die Gespräche laufen seit rund sechs bis acht Wochen und schlossen zeitweise auch AT&T mit ein, schreibt Bloomberg. Spruchreif sei aber noch gar nichts - es könnte noch Monate dauern, bis Amazon eine Ankündigung plant. Zudem besteht auch noch immer die Möglichkeit, dass Amazon den Plan ganz fallen lasse, falls es keine attraktiven Konditionen von einem der Unternehmen geben wird.Wie die Mobilfunkpläne von Amazon dabei genau aussehen, ist nicht bekannt. Laut der Bloomberg-Quelle ist sich Amazon noch nicht sicher, was man anbieten wird. Die Rede ist zum einen von einem besonders günstigen Mobilfunktarif, der nur Prime-Kunden zur Verfügung stehen würde. Zum anderen käme auch ein eingeschränktes, kostenloses Angebot infrage. Dabei könnten Prime-Mitglieder dann zum Beispiel gratis Telefonate führen.Bloomberg hat um Stellungnahme von Amazon gebeten. Eine Unternehmenssprecherin erklärte: "Wir prüfen immer, ob wir noch mehr Vorteile für Prime-Mitglieder anbieten können, aber wir haben derzeit keine Pläne, Mobilfunkdienste hinzuzufügen".