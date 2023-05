Für Xbox, PC & Cloud: Microsoft kündigt neue Game Pass-Spiele an

Nutzer des PC und Xbox Game Pass können sich ab sofort und in den nächsten Tagen auf Nachschub freuen. Microsoft bestätigt die Aufnahme von vier neuen Spielen. Neben dem bereits verfügbaren Redfall erscheinen Ravenlok, Weird West, die Shadowrun Trilogie und Fuga 2.

Game Pass: Kommende Spiele im Überblick

Bereits verfügbar - Redfall

Ab 4. Mai - Ravenlok

Ab 8. Mai - Weird West: Definitive Edition

Ab 9. Mai - Shadowrun Trilogy (PC)

Ab 11. Mai - Fuga: Melodies of Steel 2

Die erste Maihälfte kann sich für Game-Pass-Abonnenten durchaus sehen lassen. Zwar muss sich Bethesdas Redfall derzeit lautstarker Kritik stellen, doch mit dem Action-Adventure Ravenlok und dem rundenbasierten Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel 2 stehen bereits zwei weitere Spiele auf dem Programm, die direkt zu Release Teil des Game Pass für Xbox- und PC-Spiele werden.Neu für den PC Game Pass nimmt Microsoft hingegen die Shadowrun Trilogy auf, drei taktische Rollenspiele in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft. Zuvor stand die Spielesammlung bereits auf Xbox-Konsolen und in der Cloud bereit. Die Weird West: Definitive Edition mit einer Fantasy-Interpretation des Wilden Westens wird hingegen am 8. Mai exklusiv im Game Pass für die Xbox Series X|S zu finden sein.Microsoft lässt seine Game-Pass-Spieler zudem wissen, dass die Spiele Besiege und Quantum Break bereits verfügbar sind und man zudem diverse Updates und DLCs anbietet. Letztere unter anderem für Grounded (The Super Duper Update) und Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Luke Starkiller). Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten erhalten darüber hinaus ein Team-Pack für Madden NFL 23 und zum Punktesammeln stehen neue Quests für Wasteland 2 und Wo Long: Fallen Dynasty bereit.Nach bekannter Manier werden zum 15. Mai zudem diverse Spiele den PC und Xbox Game Pass verlassen. In diesem Fall trifft es Before We Leave, Hearts of Iron IV, Her Story, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition und Umurangi Generation: Special Edition.