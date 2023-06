Flut an John-Oliver-Bildern: Reddit protestiert auf Reddit-Art weiter

Vor einer Woche hat der Reddit-Streik gegen die API-Änderungen und die damit einhergehenden Gebühren begonnen. Einige Subreddits setzen die ursprünglich für zwei Tage geplante Aktion fort, andere sind dagegen zurück - das bedeutet aber nicht, dass ihr Protest damit zu Ende ist.

Reddit-CEO gegen Moderatoren

Die Subreddits r/pics r/gifs und r/aww gehören zu den populärsten, die es auf dem Social-News-Aggregator gibt, alle haben mehr als 20 Millionen Mitglieder. Die beiden Erstgenannten sind selbsterklärend, in r/aww werden in der Regel niedliche Tierbilder gepostet. Diese Subreddits sind mittlerweile wieder regulär erreichbar, allerdings bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wieder Normalität herrscht bzw. der Protest zu Ende ist.Denn wer dieser Tage r/pics, r/gifs oder r/aww besucht, findet dort nur noch Bilder von Jon Oliver, und zwar ausnahmslos. Damit reagieren die Subreddits (erneut) auf überaus unglückliche Aussagen des Reddit-CEOs und Steve Huffman. Denn dieser macht mit jeder Wortmeldung zum Thema alles schlimmer und deutete auch an, dass einige wenige Moderatoren den normalen Nutzern ihre Wünsche aufzwingen würden.Huffman bezeichnete die unentgeltlich und teils viele Jahre und Jahrzehnte in den jeweiligen Subreddits arbeitenden Moderatoren verächtlich als "Landadel", der Quasi-Fürstentümer von einer Generation zur nächsten weiterreicht. Der Reddit-CEO brachte dabei auch eine Möglichkeit ins Spiel, bei der Nutzer die jeweiligen Moderatoren hinauswählen können oder sollten.Die Angesprochenen waren erwartungsgemäß stinksauer, wollten aber auch wissen, ob die Nutzer tatsächlich denken, sie wären unter der Knechtschaft "Adeliger". Also führte man eine Abstimmung mit zwei Möglichkeiten durch: Die erste war eine Rückkehr zum Normalbetrieb, die zweite war es, die Subreddits mit Fotos und Memes von John Oliver zu fluten.Die Ergebnisse waren mehr als eindeutig: Alleine auf r/aww stimmten 48.506 Nutzer für John-Oliver-Bilder, 2.691 waren für den Normalbetrieb. Ähnlich klar waren die Abstimmungen in r/pics und r/gifs. Und seither haben die drei Reddit-"Unterforen" neue Regeln aufgestellt, wonach es nur noch gestattet ist, Bilder des Satirikers zu posten. r/Pics schreibt etwa, dass man nur noch Bilder erlaubt, "auf denen John Oliver sexy aussieht". Die Nutzer machen davon auch intensiv Gebrauch und posten allerlei Memes, Fotomontagen, Zeichnungen etc.Der "Geehrte" befürwortet die Aktion übrigens und schrieb auf Twitter: "Liebes Reddit, hervorragende Arbeit." - und postete seinerseits diverse witzige Bilder "zur freien Verfügung".