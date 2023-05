Mozilla stoppt nervige VPN-Eigenwerbung im Vollbild in Firefox

Mozilla hat auf die Kritik von etlichen Firefox-Nutzern gehört, die sich über aufdringliche Werbung im Vollbild für das VPN-Angebot des Unternehmens beschwert hatten. Die Werbung wurde beim regulären Surfen plötzlich und wiederholt angezeigt, nicht etwa nur einmalig beim Start.

Bei Bugzilla als Fehler gemeldet

Mozilla schaltet die Werbung ab

Werbung manuell deaktivieren Firefox öffnen

"about:config" in die URL-Leiste eingeben

browser.vpn_promo.enabled suchen und auf false stellen

SeaMonkey - Firefox- & Thunderbird-Alternative

Das war verständlicherweise für viele Firefox-Nutzer ein Ärgernis, über das sie sich dementsprechend wütend in Foren und sozialen Netzwerken Luft machten.Diese Anzeigen, die in Firefox beim Surfen auftauchen, deaktivieren die Funktionalität des Webbrowsers. Firefox-Anwender konnten weder die reguläre Nutzeroberfläche des Browsers aufrufen, noch die Werbeanzeigen unterdrücken. Beim Aufklappen der Werbung musste man interagieren, die Werbung für Mozilla VPN blieb stehen, bis man sie aktiv schließen konnte.Einige Nutzer berichteten auf Reddit, dass diese lästige Vollbildwerbung dazu führte, dass Firefox für bis zu 30 Sekunden gar nicht mehr reagierte und sie gezwungen waren, den Browserprozess zu beenden.Abgesehen von der störenden Natur der Werbung zeigten sich Firefox-Nutzer verärgert über die aggressive Werbemethode. Die Werbung wurde daher von vielen Anwendern auf Bugzilla als Fehler eingereicht.Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht: Laut dem Online-Magazin Bleeping Computer stellt Mozilla diese Werbeform ab sofort wieder ein. Tatsächlich ist bei Bugzilla der Thread über die Werbung nun als "RESOLVED WORKSFORME" gekennzeichnet worden. Das bedeutet, dass die Anzeigen wie vorgesehen funktionierten und es nichts zu beheben gibt.Mozilla VPN ist nicht weltweit verfügbar, sondern nur in den Vereinigten Staaten, Österreich, Belgien, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Malaysia, den Niederlanden, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Die Werbung wurde nur in den entsprechenden Ländern ausgeliefert.BleepingComputer hat bei Mozilla nachgefragt und die folgende Erklärung erhalten:"Wir arbeiten ständig daran, die besten Wege zu finden, um mit den Nutzern von Firefox zu kommunizieren. Letztendlich haben wir mit diesem Experiment genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir beabsichtigt haben, und haben das Erlebnis schnell wieder zurückgenommen. Wir bitten um Verzeihung für jegliche Verwirrung oder Sorge".Wer die Werbung aktuell noch zu sehen bekommt, kann sie auch manuell ausschalten: