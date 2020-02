SeaMonkey - Schlanke Firefox- & Thunderbird-Alternative

Abgespeckter Firefox

Gute Weiterentwicklung von beliebter Software-Sammlung

Seamonkey 2.53.1 ist eine Sammlung freier Internetanwendungen, die auf die Mozilla Application Suite aufbaut und Programme vom Webbrowser bis zum HTML-Editor in einem Paket zusammenbringt. Der gemeinsame Programmkern macht SeaMonkey schlanker und schneller.Die Entwickler von SeaMonkey setzen als Basis für ihre Programmsammlung auf die Mozilla Application Suite - entwickeln dieses bekannte Paket aus Webbrowser, E-Mail-Programm, Chat-Client, HTML-Editor und Adressbuch aber vor allem unter einer Prämisse weiter: SeaMonkey soll weniger Speicherplatz als die Vorlage verbrauchen und dabei auch Geschwindigkeitsvorteile bieten.Während bei der Browser-Suite von Mozilla jede Anwendung ihre eigene Bibliothek mit sich bringt und damit viele Daten doppelt im Speicher vorliegen, können die Teile der SeaMonkey-Software-Sammlung auf einen gemeinsamen Programmkern zugreifen. Diese Software-Architektur macht es möglich, dass das freie Programmpaket einen geringeren Speicherplatzbedarf bei höherer Geschwindigkeit bieten kann.Da SeaMonkey zu großen Teilen auf denselben Code wie Firefox und Thunderbird aufbaut, ist auch der Entwicklungszyklus der Software mehr oder weniger mit den offiziellen Mozilla-Produkten synchronisiert. So ist für Nutzer sehr leicht abzusehen, wann Updates für das Programm zu erwarten sind. Darüber hinaus gleicht die Software auch in Sachen Add-on-Management, Erweiterungen, Themes und Plug-ins dem berühmten Vorbild.Mozilla hat die Unterstützung seiner Application Suite im Jahr 2006 eingestellt, um sich voll auf die Entwicklung von Firefox und Thunderbird zu konzentrieren. Unter dem Namen SeaMonkey wird die umfassende Internet-Anwendungssammlung mit einem Fokus auf Speicherplatzbedarf und Geschwindigkeit weiterentwickelt. Dank der parallelen Entwicklung zu Firefox und Thunderbird können Nutzer mit regelmäßigen Updates rechnen.