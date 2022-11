Firefox-Update: Mozilla behebt Abstürze mit Intel Gemini Lake-Prozessor

Firefox-Nutzer haben nach den jüngsten Updates Probleme in Verbindung mit bestimmten Intel-Prozessoren bemerkt. Jetzt gibt es eine neue Version, die das Problem beheben soll. Mozilla hat zudem Informationen zum Bug veröffentlicht.

Firefox 106.0.5 Release-Notes Es behebt einen Absturz, der bei Nutzern mit Intel Gemini Lake CPUs auftrat.

Betroffene Hardware

Mozilla hat ein Update für Firefox 106 veröffentlicht. Die Version 106.0.5 behebt Abstürze, die auf Geräten mit Intel Gemini Lake-Prozessoren auftreten können. Das Update steht bereits im WinFuture-Downloadbereich zur Verfügung. In den offiziellen Versionshinweisen wird nur eine einzige Änderung aufgeführt. Es geht um den Intel-Bug, der in Firefox 106.0.5 behoben wurde:Von diesen Problemen war nach der nur kurz zuvor veröffentlichten Aktualisierung zu lesen, dabei hat Mozilla jetzt seit einigen Updates mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Firefox 106.0.4 wurde ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht und adressierte Abstürze und das Einfrieren auf einigen Geräten. Kurz zuvor hatte auch 106.0.3 laut Release-Notes Abstürze verhindern sollen. Diese Probleme betrafen nur eine kleine Anzahl von Firefox-Installationen und wurden schnell von Mozilla behoben.Die Intel Gemini Lake Prozessoren wurden im Jahr 2017 veröffentlicht. Sie gelten als Chips mit verhältnismäßig geringer Leistung, die hauptsächlich in Einsteigergeräten wie preiswerten Laptops oder Desktop-PCs zu finden sind. Die betroffenen Chips wurden als Celeron- und "Pentium Silver"-Prozessoren verkauft. Sie sind mit Intel UHD Grafik ausgestattet. Nutzer, die die betroffene Hardware verwenden, sollten das Update sofort installieren, um das Problem zu beheben.Wie immer wird das Update automatisch verteilt, daher sollte es in Kürze bei allen Nutzern ankommen. Um die Aktualisierung zu forcieren, kann man die Version 106.0.5 auch manuell laden und installieren.