Mozilla: Firefox-Update behebt Probleme mit Antiviren-App Avast

Mozilla hat ein außerplanmäßiges Update für Firefox veröffentlicht. Mit der Aktualisierung wird ein Fehler im Kontext der Antiviren-App Avast behoben. Das Programm hat dafür gesorgt, dass der Webbrowser beim Laden mancher Seiten nicht mehr funktioniert und abstürzt.

Avast-Versionen bis 18.0.1473.0 betroffen

Das Update hebt die Versionsnummer des Mozilla-Browsers auf 105.0.3 an und dürfte in den meisten Fällen automatisch heruntergeladen werden. Es handelt sich hauptsächlich um einen Bugfix, der Probleme mit der Sicherheits-Software Avast beziehungsweise AVG behandelt. In den letzten Tagen sind etwa 38.000 Absturzberichte, die durch Avast verursacht werden, bei Mozilla eingegangen. Firefox 105.0.3 blockiert die hierfür verantwortlichen DLL-Dateien, sodass der Browser wieder wie gewohnt laufen sollte.Dass Antiviren-Tools mit Browsern wie Firefox in Konflikt geraten, ist nicht ungewöhnlich. Die Programme erkennen auch in einigen legitimen Aktivitäten potenziell schädliche Aktionen und versuchen daraufhin, diese zu unterbinden. Die Firefox-Abstürze wurden von Avast-Versionen bis Build 18.0.1473.0 verursacht. In neueren Versionen sollte das Problem nicht zum Vorschein kommen. Administratoren, die sowohl Firefox als auch AVG oder Avast verwenden, sollten sicherstellen, die jeweils neuesten Builds der Anwendungen zu installieren.Obwohl die Avast-Entwickler auf den Fehler reagiert und ebenfalls ein Update bereitgestellt haben, ist unklar, wann die Aktualisierung sämtliche Nutzer der Antiviren-App erreichen wird. Das Tool hatte schon in der Vergangenheit Bugs verursacht. So wurden laut Sören Hentzschel Sprachpakete gelöscht, die Datenbank beschädigt und Update-Funktionen außer Kraft gesetzt. Mozilla empfiehlt, Avast zu deinstallieren, sofern das Programm für Probleme sorgt. Windows-Nutzer können stattdessen auf den integrierten Defender setzen.