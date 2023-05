Schräger Fund in Kingston SSD-Firmware: Das versteckt der Hersteller

Ein Sicherheitsforscher hat eine merkwürdige Entdeckung in einer Firmware für Kingston-SSDs gemacht. Tief im Code versteckt fand er den Songtext einer Rockband. Was es mit diesem musikalischen Easter-Egg auf sich hat, bleibt aber ein Rätsel.

Songtext von "The Scientist"

Zusammenfassung Sicherheitsforscher entdeckt Songtext von Coldplay in Firmware für Kingston-SSDs

Versionsnummer der Firmware: "SKC2000_S2681103"

Kingston-Produkte wie KC2000 laufen auf dieser Firmware

Textzeilen des Coldplay-Hits "The Scientist" aus 2002 in Firmware enthalten

Bisher gibt es keine Erklärung, warum das in Firmware steht

Kingston um Stellungnahme gebeten, ob funktionaler Zweck oder bloßer Scherz

Der im US-Bundesstaat Iowa ansässige Sicherheitsforscher Nicholas Starke hat bei einer Analyse der SSD-Controller-Firmware der Firma Kingston einen überaus kuriosen Codeschnipsel entdeckt. Er staunte nicht schlecht, als er ein paar Zeilen entdeckte, die eher wie ein Gedicht und nicht wie Programmiersprache ausschaute - und er erkannte den Text. Dann meldete er sich beim Online-Magazin BleepingComputer und nannte die Details seiner Entdeckung:"Ich habe den Songtext von Coldplay in der Firmware des SSD-Controllers gefunden", sagte Starke gegenüber BleepingComputer, nachdem er die Kingston-Firmware mit der Versionsnummer "SKC2000_S2681103" analysiert hatte. Diese Firmware-Versionen SKC2000 laufen in der Regel auf Kingstons PCI-Express-Solid-State-Drive-Produkten wie dem KC2000.Kingston ist ein Unternehmen, das unter anderem Flash-Speicherprodukte, einschließlich Festplatten, USB-Laufwerke und Kartenleser, herstellt. Bisher ist Kingston auch nicht mit Extravaganzen aufgefallen.BleepingComputer hat die Firmware-Datei von Kingstons offizieller Website heruntergeladen und festgestellt, dass sie tatsächlich Textzeilen des Coldplay-Hits "The Scientist" aus dem Jahr 2002 enthält."Ich habe absolut keine Ahnung, warum das in der Firmware steht", sagte Starke, ein erfahrener Reverse Engineer, der die Datei für ein Forschungsprojekt auseinandernahm. "Ich habe in meinem Leben schon viele Firmware-Images gesehen, und das hier schien einfach fehl am Platz zu sein". BleepingComputer hat Kingston um eine Stellungnahme gebeten. Die Frage ist: Dienen diese versteckten Texte einem funktionalen Zweck, z. B. als Beispieldaten für Tests, oder handelt es sich um einen bloßen Scherz der Entwickler des Unternehmens? (Und warum ausgerechnet Coldplay?)