Schnell und robust: Samsung Portable SSDs bei Media Markt reduziert

Nicht nur intern, auch extern haben flotte SSDs den langsamen Fest­platten bereits den Rang abgelaufen. Dabei sind auch große Kapazitäten mittlerweile erschwinglich, wie die Samsung Portable T7-SSDs zeigen, die aktuell bei Media Markt stark reduziert erhältlich sind.

Hohes Tempo zum erschwinglichen Preis

Samsung verspricht: "Starker Schutz. Starke Leistung."

Klassische Festplatten sind zu langsam und anfällig, USB-Sticks bieten nicht genügend Speicherkapazität und vor allem auch die sinkenden Preise sorgen dafür, dass Solid State Drives (SSD) mittlerweile zu unserer ersten Wahl gehören, wenn es um externe Speichermedien geht.Das hat auch der Online-Händler Media Markt erkannt, der die externen SSDs von Samsung aktuell ins rechte Licht rückt. Wer sich jetzt mit einem kostenlos erstellbaren MyMediaMarkt-Account im Online-Shop einloggt, erhält einen vergleichsweise großzügigen Rabatt auf die Samsung Portable SSD T7-Familie.Wer einen MyMediaMarkt-Account und den damit automatisch verbundenen "Club Member Status" besitzt, erhält den reduzierten Preis für Samsung-SSDs auch in den MediaMarkt-Filialen. So kann man die Portable SSD (PSSD) vorab in die Hand nehmen und vor Ort ausprobieren.Der südkoreanische Hersteller ist besonders stolz auf seine Samsung Portable SSD T7 Shield-Produkte . Dabei sind die externen SSDs mit einem besonders widerstandsfähigen, stoßfesten Gummigehäuse ausgestattet, dass Stürze aus bis zu drei Meter Höhe überstehen soll und dank IP65-Zertifizierung zusätzlich gegen das Eindringen von Wasser und Staub schützt.Verbunden via USB-C 3.2 Gen. 2 liegen die sequenziellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der verbauten PCIe-NVMe-SSD von Samsung bei soliden 1000 MB/s. Kompatibel sind die externen SSDs nicht nur zu Windows-Systemen, sondern auch zu Apple MacOS, Google Android und Spielekonsolen (z.B. Xbox und PlayStation). Alles zudem in Verbindung mit einem optionalen Passwortschutz auf Basis von AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung.Aktuell wird die Samsung Portable SSD T7 Shield zu reduzierten Preise von 79 Euro (1 TB), 120 Euro (2 TB) bzw. 220 Euro (4 TB) angeboten. Wer sich eher in sicheren Gefilden aufhält, kann zudem zur Portable SSD T7 ohne Shield greifen und in der 2-TB-Variante weitere 10 Euro sparen.