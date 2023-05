HP OfficeJet: Drucker funktionieren nach Firmware-Update nicht mehr

Ein Software-Update führt aktuell dazu, dass sich zahlreiche HP-Drucker nicht mehr nutzen lassen. Ein Anfang Mai veröffentlichtes Firmware-Update lässt einige OfficeJet-Modelle abstürzen. Besitzer der betroffenen Geräte müssen sich an den Support wenden, um Ersatz zu erhalten.

In die neueste Firmware für mehrere HP OfficeJet 902x-Modelle hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sobald die Aktualisierung auf den jeweiligen Geräten installiert wurde, verweigern die Drucker ihren Dienst. Nach einem Neustart wird lediglich ein Bluescreen mit dem Error-Code 83C0000B eingeblendet. Da der Touchscreen nicht mehr bedient werden kann, kann das Gerät nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.Laut Bleeping Computer sind der HP OfficeJet Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 902eAll-in-One sowie Pro 9025e All-in-One von dem Bug betroffen. Das fehlerhafte Update wird automatisch heruntergeladen. Wer ein entsprechendes Modell besitzt, sollte den Drucker vorübergehend vom Netzwerk trennen. HP soll bereits an einer Lösung arbeiten, sodass der Rollout des Updates demnächst gestoppt werden dürfte.Kunden mit betroffenen Geräten sollten sich mit dem Support in Verbindung setzen. Der Hersteller hat bisher kein öffentliches Statement zu den Problemen abgegeben und nicht mitgeteilt, wie viele Nutzer mit dem Fehler zu kämpfen haben. Bislang scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Firmware zu reparieren. Betroffene Geräte dürften somit vermutlich komplett ausgetauscht werden.