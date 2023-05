Wegen ChatGPT nutzen deutlich weniger Entwickler Stack Overflow

Für Programmierer ist ChatGPT ein attraktives Tool, kann es doch als versierter Copilot für das Erstellen, Überprüfen und Verbessern von Code genutzt werden. Das funktioniert so gut, dass dem Onlineforum Stack Overflow, einer der Anlaufstelle für Code-Fragen, die Benutzer weglaufen.

Wohl jeder Programmierer kommt in seiner Karriere in Berührung mit Stack Overflow. Die Frage-und-Antwort-Plattform zum Thema Coding gilt als eine der Anlaufstellen der Branche - und steht in Memes synonym für das Programmieren mit fleißigem Copy-Paste-Einsatz. Wie jetzt SimilarWeb (via Golem ) berichtet, kann man den rasanten Aufstieg von mächtigen Codehilfen wie GitHub Copilot und zuletzt natürlich ChatGPT in direkten Zusammenhang mit einem deutlichen Besucherrückgang bei Stack Overflow bringen.Demnach schrumpft die Besucherzahlen der Plattform schon seit Anfang des Jahres 2022. Die Analysten stellen die Vermutung an, dass hier ein erster Effekt durch den Release von GitHub CoPilot zu erkennen ist. Damals hatte Microsoft ein Plug-in für Visual Studio Code veröffentlicht, das es oft unnötig machen kann, für Fragen den alten Weg auf Stack Overflow zu gehen. Die Folge: "Im Jahresvergleich ist der Traffic auf Stack Overflow (stackoverflow.com) seit Januar 2022 jeden Monat um durchschnittlich 6 % gesunken."Dabei hat sich diese Dynamik in den letzten Monaten noch einmal deutlich beschleunigt - passend zum Release von ChatGPT, zuletzt in der Version 4. Im März sackten die Besucherzahlen bei Stack Overflow im Jahresvergleich um 13,9 Prozent ab, der April brachte einen noch größeren Rückgang von 17,7 Prozent. Nach dem Launch im November letzten Jahres geht es für die ChatGPT-Webseite (chat.openai.com) dagegen in rasantem Tempo nach oben. Alleine im März wurden 1,6 Milliarden Besuche registriert.