Apple iPhone 16: Vertikales Kamera-Design könnte zurückkehren

Das Apple iPhone 16 und die Dual-Hauptkamera

Apple iPhone 16 Pro (Max) Display

Während Apple das iPhone 15 in den kommenden Monaten enthüllen wird, gibt es jetzt schon über die Entwicklungen des Apple iPhone 16 zu berichten. Der prominente Apple-Leaker URedditor prognostiziert, dass das Standard-iPhone 16 mit einer vertikalen Kameraausrichtung auf den Markt kommen wird, die der des iPhone 11 oder iPhone 12 ähnelt. Gleichzeitig wäre sie ein unverwechselbares Element und würde das Gerät leicht als neues Modell erkennbar machen.Der Bericht bezieht sich zwar nur auf das iPhone 16, aber es ist davon auszugehen, dass es sich auch um das größere iPhone 16 Plus handeln wird. Beide könnten auch die gleichen Kameraspezifikationen haben, einschließlich einer Dual-Linse und vielleicht größeren und dickeren Kameraringen.Dieselbe Quelle hatte zuvor bereits angebliche Details über eine größere Veränderung beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max veröffentlicht. Demnach vergrößert Apple die Bildschirmfläche für die beiden Premium-Modelle, wobei letzteres einen Sprung von 0,2 Zoll auf insgesamt eine Diagonale von 6,3 Zoll macht, während das Pro Max 6,9 Zoll groß werden soll und ebenfalls um die 0,2 Zoll anwächst.Zusätzlich zu den neuen Displaygrößen könnten beide iPhone-16-Pro-Modelle eine Periskop-Kamera bekommen, die bisher nur im iPhone 15 Pro Max zu finden war. Es wurde auch gemunkelt, dass Apple bei den iPhones 2023 Pro die nächste Generation von Dynamic Island mit Face-ID-Sensoren unter dem Bildschirm einsetzen wird, während das größere Modell in iPhone 16 Ultra umbenannt werden könnte.