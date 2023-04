Fehlerhaftes Update: Microsoft verspricht Hilfe bei Outlook-Problem

Microsoft arbeitet an der Behebung eines Problems, das einige Kunden von Outlook für Microsoft 365 betrifft und sie daran hindert, auf E-Mails und ihre Kalender zuzugreifen. Die fehlerhafte Outlook-Version wurde Ende März im Current Channel verteilt.

Outlook-Nutzer meldeten Probleme, wenn sie versuchen, eine der folgenden Aktionen durchzuführen, während sie den Outlook-Desktop-Client verwenden: Hinzufügen oder Zugreifen auf das Gruppenpostfach, Hinzufügen oder Zugreifen auf den Gruppenkalender, Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Gruppenmitgliedern, Ändern von E-Mail-Elementen, wie z. B. Markieren als gelesen, Archivieren oder Verschieben von E-Mails in andere Ordner."Nach dem Update auf Outlook Version 2303 (Build 16227.20212) können Benutzer möglicherweise keine Microsoft 365-Gruppenkalender und E-Mail-Nachrichten in Outlook Desktop anzeigen oder darauf zugreifen", schreibt das Unternehmen in einem neu veröffentlichten Support-Dokument."Betroffene Benutzer sind Teil einer Microsoft 365-Gruppe. Einige betroffene Benutzer können auch feststellen, dass sich die Auswirkungen nach einiger Zeit selbst beheben, obwohl die Auswirkungen auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder auftreten können."Das Outlook-Team arbeitet an einer dauerhaften Lösung für dieses bekannte Problem und empfiehlt für die Zwischenzeit eine Übergangslösung zu nutzen. Betroffenen Kunden wird empfohlen, Outlook Web Access (OWA) zu verwenden, wenn sie die Gruppenfunktion nutzen möchten, oder zu Outlook Desktop Build 16130.20332 zurückzukehren. Diese ältere Version ist von dem Problem nicht betroffen. Wann Microsoft ein Update zur Verfügung stellen wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird sich der Konzern mit der Fehlerbehebung aber nicht bis zum nächsten Patch-Day Zeit lassen - denn laut den Problemmeldungen sind viele Nutzer betroffen und fordern eine schnelle Abhilfe.