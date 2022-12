Dune: Awakening - Gameplay-Premiere zum Survival-MMO

Der Entwickler Funcom nutzte die Aufmerksamkeit rund um die Verleihung der Game Awards, um erstes Gameplay aus dem kommenden Online-Spiel Dune: Awakening zu zeigen. In diesem müssen sich Spieler den Widrigkeiten des Wüstenplaneten Arrakis widersetzen und den Fluss des Spice kontrollieren.Dune: Awakening basiert natürlich auf der Sci-Fi-Romanvorlage, wurde aber auch von der jüngsten Hollywood-Adaption beeinflusst. Das Open World-Survival-MMO schickt tausende Spieler gleichzeitig in einen Überlebenskampf auf Arrakis, wo neben Sandstürmen auch riesige Sandwürmer für Nervenkitzel sorgen. Natürlich wird das kostbare Spice auch zur Grundlage von Konflikten zwischen Spielern, welche mitunter gewaltige Ausmaße annehmen können.Dune: Awakening erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox One . Wer möchte, kann sich für den Betatest registrieren und mit ein wenig Glück noch vor dem Release nach Arrakis reisen.