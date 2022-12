Blue Protocol: Neues MMORPG von Bandai Namco und Amazon Games

Bandai Namco hat das neue Online-Rollenspiel Blue Protocol angekündigt, welches derzeit in Japan entwickelt und nächstes Jahr von Amazon Games in den Westen gebracht wird. Ein erster Trailer gewährt uns einen Eindruck von der Anime-Grafik, der abwechslungsreichen Fantasy-Welt und einigen dort lebenden Charakteren.Schauplatz von Blue Protocol ist der Planet Regnas, der am Rande seiner Zerstörung steht und nur noch von tapferen Helden gerettet werden kann. Spieler übernehmen natürlich die Rolle eines solchen Helden und stürzen sich wahlweise allein oder zusammen mit anderen Spielern in verschiedene Quests und Kämpfe gegen gefährliche Gegner und riesige Monster.Zur Auswahl stehen dabei zum Start fünf verschiedene Klassen (Klingenwächter, Zwillingsschläger, Pfeilpirscher, Fluxweber und Feindbrecher), wobei die jeweils gewählte Waffe die Klasse bestimmt. Zusätzlich besitzt jede Klasse bis zu vier Fertigkeiten, die sich modifizieren und verstärken lassen. Auch das Aussehen der Helden ist frei an den eigenen Geschmack anpassbar, etwa durch die Wahl des Gesichts, der Frisur, Kleidung, Accessoires oder Reittiere.Bandai Namco verspricht ein dynamisches und actionreiches Kampfsystem sowie eine anpassbare Steuerung. Wer sich nicht nur auf die Stärke seiner Mitspieler verlassen möchte, kann auch sogenannte Echos beschwören und sich von diesen mächtigen Kreaturen unterstützen lassen.Blue Protocol erscheint 2023 als Free-to-Play Titel für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S