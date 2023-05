Chrono Odyssey: Neuer Trailer zum MMORPG mit Zeit-Manipulation

Offene Fantasywelt

Die Macht der Zeit-Manipulation

Bereits vor zwei Jahren wurde mit Chrono Odyssey ein vielversprechendes Online-Rollenspiel für PC und Konsole angekündigt. Seitdem war es recht ruhig um das Projekt geworden, doch jetzt meldet sich der Entwickler NPixel mit einem ersten Gameplay-Trailer und neuen Details zum Spiel zurück.Chrono Odyssey versetzt Spieler in die Welt Setera, die zum Schauplatz eines Konflikts zwischen fünf verfeindeten Mächten geworden ist. Dazu zählen etwa die als Guardians bekannten Wächter Seteras oder die Void, unsterbliche Eindringlinge aus einer anderen Welt. Mit den World Movers lernen wir auch eine Fraktion kennen, die nach dem Angriff der Void aus ihrer angestammten Heimat fliehen musste.Kämpfe werden in Chrono Odyssey eine große Rolle spielen, wobei NPixel ein intuitives Echtzeit-Kampfsystem verspricht. Dieses soll Angriffe, Verteidigung und Ausweichmanöver miteinander verbinden, außerdem besitzt jede der sechs spielbaren Klassen - Schwertkämpfer, Waldläufer, Magier, Paladin, Berserker und Assassine - einzigartige Fähigkeiten. Aussehen, Kleidung und Geschlecht des Helden sind dabei genretypisch vielseitig anpassbar.Ein Highlight von Chrono Odyssey ist zudem der Chronotector, der sich im Besitz des Spielers befindet. Dieses uralte und mächtige Artefakt ist in der Lage, Zeit und Raum zu manipulieren, was sich nicht nur beim Erkunden der offenen Welt, sondern auch in den Kämpfen als hilfreich erweisen dürfte. Beispielsweise lässt sich mit dem Chronotector die Zeit einfrieren oder für eine kurze Zeit zurückspulen. Wie das aussieht, zeigt der nun veröffentlichte Gameplay-Trailer.Chrono Odyssey basiert auf der Unreal Engine 5 und soll für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, ein konkretes Release-Datum gibt es bislang allerdings noch nicht.