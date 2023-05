Mit 100 Euro Prämie: Google Pixel 7a bei Media Markt zum Tiefpreis

Bei Media Markt habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Google Pixel 7a zum Bestpreis zu erhalten. Nicht nur schenkt man euch beim Kauf die Pixel Buds A, zusätzlich spendiert der Online-Shop eine Ankaufprämie in Höhe von 100 Euro. Somit kann der Preis auf nur noch 409 Euro sinken.

Media Markt Angebote: Mehr Details zum Google Pixel 7a

Voraussetzung ist, dass ihr nach dem Kauf des Google Pixel 7a ein Altgerät einsendet.Es kann sich umalte Smartphones oder Handys handeln, die man vielleicht in einer Schublade wiederfindet. Hauptsache es funktioniert noch.Das Google Pixel 7a ist das neue Mittelklasse-Smartphone aus der erfolgreichen Pixel-Serie von Google, das sich insbesondere an preisbewusste Käufer richtet. Mit einem Fokus auf leistungsstarke Hardware und herausragende Kamerafunktionen bietet das Pixel 7a einen Google Tensor G2 Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher.Das 6,1-Zoll OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz sorgt für ein ausgezeichnetes Seherlebnis, während das Gerät mit einem 4385-mAh-Akku eine lange Akkulaufzeit gewährleistet.Die Kamera des Pixel 7a ist eines der Hauptverkaufsargumente, da sie über die fortschrittlichen KI-Funktionen von Google verfügt, die den Nutzern helfen, atemberaubende Fotos und Videos aufzunehmen. Die Hauptkamera hat einen 64-Megapixel-Sensor und wird von einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera unterstützt.Die Frontkamera bietet mit 13 Megapixeln hochwertige Selfies und Videotelefonie. Zudem ist das Pixel 7a mit Android 13 ausgestattet, das regelmäßige Sicherheits- und Funktionsupdates von Google erhält, und bietet so eine optimale Benutzererfahrung und hohe Datensicherheit.