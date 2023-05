Pixel-Problem: Update der Google-App lässt Smartphones überhitzen

Wer ein Google Pixel-Smartphone sein Eigen nennt, muss derzeit offenbar damit leben, dass die Akkulaufzeit aufgrund eines Fehlers massiv reduziert wird, während das Gerät sehr warm werden kann. Anscheinend sorgt ausgerechnet die Google-App für die Probleme.

Wie Engadget berichtet, melden zahlreiche Nutzer von Smartphones der Google-Pixel-Reihe bei Reddit und in den Google Support-Foren , dass ihre Geräte aktuell überhitzen und ihren Akku schnell leer saugen. Ursache scheint die Google-App zu sein, nachdem seit dem 12. Mai 2023 die Auslieferung eines neuen Updates begonnen hat.Laut den Berichten der Nutzer lässt sich das Problem auch nicht mittels eines Rollbacks beheben. Auch der Wechsel auf eine ältere Version der Google-App sorgt also nicht für Abhilfe. Dabei wurden von den Anwendern auch Versionen getestet, die vor dem 1. Mai veröffentlicht wurden.Was genau das Problem ist, ist bisher noch nicht bekannt. Vermutet wird, dass ein Fehler in der App dafür sorgt, dass andauernd versucht wird, eine Verbindung zu Google-Servern aufzubauen. Unklar ist auch, welche weiteren Geräte abseits des Google Pixel 6 Pro aktuell derartige Symptome zeigen. Bisher gibt es unter anderem Meldungen zum Pixel 6a und Pixel 7.Die starke Erhitzung des Smartphones lässt vermuten, dass die App die CPU dauerhaft vollständig auslastet. Durch die Dauerbelastung und die Hitzeentwicklung werden von manchen Usern Auswirkungen auf die Lebensdauer des Akkus und des SoCs befürchtet. Google hat sich zu dem Thema bisher noch nicht geäußert.Es ist nicht das erste Mal, dass ein Software-Problem den Besitzern von Pixel-Smartphones Kopfschmerzen bereitet. Im letzten Mai musste Google ein Update für die Geräte stoppen, weil der Vibrationsmotor nur noch deutlich geringere haptische Rückmeldungen lieferte. Im Dezember 2021 musste zudem ein Update ausgesetzt werden, weil ein Problem dafür sorgte, dass Telefongespräche plötzlich abgebrochen wurden.