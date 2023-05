Achtung Betrugsmasche: Gefälschte Amazon LBB-E-Mail im Umlauf

Wer eine Kreditkarte von Amazon nutzt, sollte jetzt aufpassen: Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Betrugswelle, die auf Kunden der LBB Bank abzielt. Per E-Mail werden Nutzer aufgefordert, ihre Mobilfunknummer zu bestätigen oder neu zu hinterlegen.

Angeblich für mehr Sicherheit

Was sollte man mit solchen E-Mails machen? Bei einem Verdacht auf Phishing kann man zunächst einmal den Inhalt der Nachricht überprüfen - und dann die E-Mail getrost in den Spam-Ordner verschieben und löschen. Sicherheitsexperten raten, den Inhalt zum Beispiel über Google zu prüfen. Im Falle der Amazon-LBB-E-Mail kann man über den Webbrowser selbst amazon.de eingeben und versuchen, sich einzuloggen und dann prüfen, ob Daten fehlen oder angefragt werden. Keinesfalls darf man die Links verwenden, die in den Spam- und Phishing-E-Mails versendet werden.

Dahinter steckt aber nur eine Phishing-Methode. Das meldet die Verbraucherzentrale in ihrem aktuellen Phishing-Radar . Unbekannte Cyberkriminelle versuchen so, an Nutzerdaten zu kommen.Laut den Verbraucherschützern gibt es aktuell eine Häufung an Meldungen einer Amazon-LBB-Kampagne: "Öfter erreichten uns in den letzten Tagen Phishing-Mails, mit denen Betrüger:innen versuchen an die Daten der Kundschaft der LBB Amazon Kreditkarte zu gelangen. Angeblich müsse man seine Mobilfunknummer abgleichen, um ‚eine erhöhte Sicherheit und eine reibungslose Nutzung‘ garantieren zu können."In der E-Mail wird dann noch erklärt, dass die Angabe der Mobilfunknummer nötig sei, da es derzeit "steigende Sicherheitslücken einiger Mobilfunkanbieter" geben würde. Wer auf den angegebenen Button für die Eingabe der Daten klickt, landet auf der Website der Betrüger und gibt unter Umständen also seine Daten erst dann den Betrügern preis. Die E-Mail ist ansonsten - wie so häufig - hervorragend an die echten E-Mails vom Kundendienst der LBB oder von Amazon angepasst.