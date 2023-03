Amazon-Paletten zum Kauf: Verbraucherschutz warnt vor Betrug

Mit "Palettenweise Schnäppchen" locken derzeit unseriöse Anbieter auf diversen Plattformen. Angeblich verkaufen sie " Amazon-Retouren-Paletten " mit 90 Prozent Rabatt und mehr. Die Angebote klingen nicht nur meist zu schön um wahr zu sein, sie sind es auch.

Geld futsch

Skeptisch bleiben

Zusammenfassung Unseriöse Anbieter locken mit "Palettenweise Schnäppchen"

Angebote klingen zu schön, um wahr zu sein

Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche & Amazon-Nutzung

Beweisbilder von Kunden sind gefälscht

Geprellte Kunden zahlen ohne Gegenleistung

Polizei informieren & Anzeige erstatten

Vorsicht bei unverhältnismäßig günstigen Angeboten

Darauf macht jetzt die Verbraucherzentrale Sachsen aufmerksam und warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei wird zum einen mit dem Namen des Versand-Riesens Amazon geworben und zum anderen auf Schnäppchenjäger gesetzt, die sich bei niedrigen Preisen nicht viele Gedanken machen, ob die Angebote auch tatsächlich echt sein können.Die Abzocker locken demnach vor allem mit teurer Technik, die angeblich auf sogenannten Retouren-Paletten als quasi neue Ware nun zum absoluten Hammerpreis zu haben wäre. Da Amazon seine Lager derzeit räumt, könne man jetzt schon ganze Paletten vollgepackt mit Ware ab 30 Euro bekommen, heißt es von den Betrüger.Laut der Verbraucherzentrale wurden dazu "Beweisbilder" von hunderten angeblich zufriedenen Kunden im Netz bereitgestellt, die ihre Begeisterung über den erworbenen Inhalt mitteilen. Auch das - alles nur Fake.Was die angeblichen Verkäufer anbieten, gibt es aber überhaupt nicht. Sowohl die Anzeigen als auch Unternehmensdaten sind gefälscht. Geprellte Kunden haben Geld überwiesen, ohne eine Gegenleistung zu bekommen.Den Verbraucherschützern liegt ein Fall vor, in dem ein Vogtländer "sein Käuferglück versuchte". Er zahlte mehrere hundert Euro für Paletten und bekam: Nichts. Auch die E-Mail-Adresse des angeblichen Verkäufers war nicht mehr erreichbar. "Zwar werden zurück geschickte Waren tatsächlich teilweise palettenweise wieder verkauft. Jedoch nicht wie in den sozialen Netzwerken angeboten, für wenig Geld an Privatkunden, sondern in großen Mengen an Unternehmen", erklärt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach."Wer als Privatkunde auf das große Schnäppchen hofft, sollte bei unverhältnismäßig günstigen Angeboten immer hellhörig werden. Kein seriöser Händler hat etwas zu verschenken. Daher sind Angebote auf sozialen Medien immer mit Vorsicht zu genießen". Wie viele bekannte Opfer der Paletten-Händler es gibt, ließ die Verbraucherzentrale offen. Betroffenen sollten sich auf jeden Fall an die Polizei wenden und Anzeige erstatten.