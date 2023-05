Microsoft testet optionales Windows 10-Update mit neuen Funktionen

Microsoft hat für Windows 10 ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update veröffentlicht. Es handelt sich um die Vorschau für den Juni-Patch-Day. Enthalten sind nicht nur Fehlerbehebungen, sondern auch eine Verbesserung für das Suchfeld sowie für Benachrichtigungen.

Dieses Update bringt ein verbessertes Suchfeld in der Windows 10-Taskleiste zurück. Wenn Sie eine obere, untere, normale oder kleine Taskleiste mit Symbolen haben, wird das Suchfeld angezeigt. Sie können es verwenden, um einfach auf Apps, Dateien, Einstellungen und mehr in Windows und im Web zuzugreifen. Sie haben auch Zugriff auf die neuesten Such-Updates, wie z. B. die Such-Highlights. Wenn Sie Ihr früheres Sucherlebnis wiederherstellen möchten, können Sie das ganz einfach tun. Verwenden Sie dazu das Kontextmenü der Taskleiste oder reagieren Sie auf ein Dialogfeld, das bei der Verwendung der Suche angezeigt wird. Neu! Mit diesem Update werden jetzt bis zu drei Toast-Benachrichtigungen mit hoher Priorität gleichzeitig angezeigt. Diese Funktion wirkt sich auf Anwendungen aus, die Windows OS-Benachrichtigungen verwenden, um Benachrichtigungen für Anrufe, Erinnerungen oder Alarme zu senden. Es können bis zu vier Toast-Benachrichtigungen gleichzeitig angezeigt werden. Das bedeutet, dass es drei Benachrichtigungen mit hoher Priorität und eine Benachrichtigung mit normaler Priorität geben kann.

Das Update KB5026435 steht ab sofort für alle Nutzer der Windows 10-Versionen 22H2 zur Verfügung. Ältere Windows 10-Versionen erhalten seit einigen Wochen keine optionalen Updates mehr. Wer die jüngste Windows 10-Version benutzt, kann nun aber im Rahmen des Insider Programms den Build 19045.3030 laden. Das Update steht über den Release Preview-Kanals bereit.Wer möchte, kann das Update also ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen - zudem gibt es zwei neue Highlights, also Neuerungen: Das Update verbessert laut dem Windows-Team die Erfahrung mit dem Windows Suchfeld und mit den Benachrichtigungen. Mehr dazu in den kompletten Release-Notes im Windows-Blog und in den Highlihts, die wir am Ende dieses Beitrags angefügt haben.Das Update 19045.3030 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im Juni dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates allerdings nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.