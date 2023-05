Überraschung: Alte FritzBox 7490 bekommt nochmal neue Funktionen

Der Router-Hersteller AVM hat ein neues Update für die FritzBox 7490 angekündigt. Ab sofort kann man dazu eine experimentelle Vorab-Version ausprobieren. Es gibt noch einmal neue Funktionen, darunter Verbesserungen für den Energiesparmodus.

AVM hat zum Wochenende ein neues Labor-Update für eine Reihe von FritzBoxen herausgegeben, darunter ist auch die FritzBox 7490. Zudem gibt es neue Builds für die FritzBoxen 7590 AX, 7590 und 7530. Das FritzOS 7.51-Update bringt neue Funktionen, Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Zudem hat AVM die Performance verbessert.Die Fritz-Labor-Versionen bieten neue Optionen, Verbesserungen und Änderungen allgemein, die in der Form noch nicht in das normale OS für die Router des Unternehmens eingebunden sind. Mit der Firmware-Aktualisierung startet die Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungenm eine IP-Sperrliste für einkommende Pakete und eine direkte Anbindung an MyFritzNet über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern.Nach dem Update sollten die Router folgende neue Versionsnummer anzeigen: Für die FritzBox 7490 Version 07.51-105493, für die 7590 Version 7.51-105494, für die 7590 AX 7.51-105466 und für die 7530 7.51-105495.Wer eine ältere Laborversion, eine Beta oder das Stan­dard FritzOS installiert hat, kann die Ak­tua­li­sierung über "System / Update" erhalten. Genaueres zum Update-Prozess erläutert AVM auf der Sonderseite zu den Labor-Versionen . Dort findet man weitere Tipps für die Teilnahme am Test. Die neue Fritz-Laborversion hat noch Beta-Status, kann also noch immer un­vor­her­ge­seh­ene Probleme verursachen und sollte nur zu Test­zwecken zum Einsatz kommen. AVM bittet dementsprechend um die Einreichung von Feedback, falls Probleme auftauchen.