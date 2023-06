Fritz-Update behebt Problem beim Abmeldungen von WLAN-Geräten

Der Routerhersteller AVM hat ein neues Labor-Update für das nächste Fritz­OS-Funk­ti­ons-Up­date 7.51 veröffentlicht. Besitzer einer FritzBox 7590 AX können die neue Firmware-Version ab sofort ausprobieren. Es deutet sich nun an, dass AVM bald die Freigabe an alle Nutzer startet.

Das Update trägt die Buildnummer 7.51-106110. Es geht jetzt laut den Release-Notes um den Feinschliff, es gibt nur wenige Änderungen.AVM behebt demnach ein Problem in Zusammenhang mit Abmeldungen von WLAN-Geräten beim an- beziehungsweise ausschalten des WLAN-Gastzugangs. Zudem wird die allgemeine Stabilität der Firmware verbessert und Detailkorrekturen bei den Einstellungen vorgenommen. Weitere Informationen wurden nicht genannt.Es bleibt aber weiterhin eine Überraschung, welche FritzBox und welcher Repeater als Nächstes das FritzOS 7.50 erhalten werden. Das Unternehmen macht dazu keinerlei Angaben. Derzeit befinden sich noch über ein Dutzend Geräte im Labor-Programm und warten noch auf die finale Version.Vor kurzem hatte AVM bereits das fertige Update für die ersten Router freigegeben. Es sieht nun auch für die FritzBox 7590 AX so aus, dass die Veröffentlichung in Kürze erfolgen kann. Weitere Informationen zu dem Labor-Programm erfährt man wie immer bei AVM.Testen kann wie immer jeder, der Interesse hat, und die Geräte entweder selbst gekauft hat oder Editionen von 1&1 nutzt. Bei Routern, die bei anderen Providern angemietet wurden, kann das Update manuell meist nicht ausgeführt werden. Laut AVM werden nur nicht Provider-gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle auf einer Übersichtseite, dort findet man auch Tipps für die Erstinstallation.