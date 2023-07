Es geht weiter mit dem Feinschliff vor der Freigabe der neuen FritzOS-Funktionen: AVM hat eine neue Labor-Version für das experimentelle FritzOS 07.51 veröffentlicht. Das Update ist aktuell für die FritzBoxen 7490, 4040 und 4060 erhältlich.

AVM

Aktualisierung verfügbar

Änderungen /Fehlerbehebungen in FritzOS 7.51-10702x

DSL-Störsicherheit in Benutzeroberfläche wurde nach mehr als 24 Tagen Laufzeit erst nach langer Wartezeit angezeigt

WLAN-Einstellungen wurden beim Wechsel auf eine neue FRITZ!Box sporadisch nicht übernommen

Das Update bringt eine Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit, neue Funktionen gibt es soweit bekannt ist nicht mehr, die Arbeiten daran sind abgeschlossen.Behoben werden unter anderem Probleme mit der neuen Option für den Umzug auf eine neue FritzBox und mit der Anzeige der DSL-Störsicherheit in der Benutzeroberfläche. Dazu kommen allgemeine Verbesserungen für die Systemstabilität. Weitere Probleme sind aktuell nicht bekannt. Das lässt vermuten, dass AVM nun auch bald für die beliebte FritzBox 7490 die Firmware für alle Nutzer freigeben wird. Wer bereits eine ältere Laborversion, eine Beta oder das Standard FritzOS installiert hat, kann nun die Aktualisierung über "System / Update" erhalten und mit seinen Geräten nutzen.Genaueres zum Update-Prozess erläutert AVM auf der Sonderseite zu den Laborversionen . Die neue Fritz-Laborversion hat noch Beta-Status, kann also noch immer unvorhergesehene Probleme verursachen und sollte nur zu Testzwecken zum Einsatz kommen. Nach dem Update sollte die FritzBox 7490 07.51-107029, die FritzBox 4040 die Nummer 7.51-107023 und die FritzBox 4060 die 7.51-107024 als neue Versionsnummer anzeigen.AVM arbeitet intern zudem noch an der Fertigstellung für das neue FritzOS für die Modelle 6890 LTE, 6850 5G, 6850 LTE, 6820 LTE, 6590 Cable, 6490 Cable und 7510. Einige der Geräte haben allerdings seit Wochen kein Labor-Update erhalten, da kann die Freigabe noch dauern.