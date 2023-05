Woz: "Holt euch Tesla, wenn ihr KI wollt, die versucht, euch zu töten"

Steve Wozniak alias Woz ist dieser Tage so etwas wie ein Vollzeit-Tech-Promi, der sich gerne und häufig zu aktuellen Themen äußert. Kein Wunder, denn als Co-Gründer von Apple ist er mittlerweile so etwas wie eine historische Persönlichkeit. Aktuell äußerte er sich zum Thema Tesla

Wozniak: Tesla bricht Selbstfahr-Versprechen

Zusammenfassung Steve Wozniak, Co-Gründer von Apple, äußerte sich zum Thema Tesla und dessen KI.

Er kaufte 2013 ein Tesla Model S und war lange begeistert.

2017 äußerte er Kritik, da er sich von Tesla und Elon Musk hinters Licht geführt fühlte.

Nun kritisierte er, dass die Tesla-KI auf das Töten der Fahrer aus sei.

Der heute 72-Jährige ist ein bekennender Fan von Elektromobilität und hat seinen ersten Tesla - ein Model S, um genau zu sein - bereits 2013 gekauft. Lange Zeit hat er sich auch begeistert über das Fahrzeug geäußert, doch in den vergangenen Jahren ist seine Begeisterung abgekühlt, und zwar spürbar.So schimpfte er bereits 2017, dass er sich vom Autobauer und dessen Chef Elon Musk hinters Licht geführt fühle. Grund dafür waren die unerfüllten Versprechen hinsichtlich der Selbstfahrfunktionen. Wozniak meinte, dass man sich auf die Versprechen aus dem Tesla-Umfeld nicht verlassen sollte. Zwar sagte er damals, dass er seinen Tesla nach wie vor liebe, aber er an nichts mehr glaube, was Hersteller und dessen Chef sagen.Nun meldete er sich erneut zum Thema und schaltete einen Gang höher in der Kritik. Denn wie Electrek unter Berufung auf ein Interview von Wozniak mit CNN berichtet, sagte Woz im Wesentlichen, dass die Tesla-KI darauf aus ist, ihre Besitzer umzubringen: "Ich habe diese Dinge tatsächlich geglaubt, und sie haben nicht einmal annähernd etwas mit der Realität zu tun. Und Junge, wenn du eine Studie über schiefgelaufene KI willst, die viele Ansprüche stellt und versucht, dich bei jeder Gelegenheit zu töten, dann kauf dir einen Tesla."Woz nimmt sich mit dieser zweifellos überspitzten Aussage kein Blatt vor den Mund und hat offenbar auch keine Angst vor den Tesla-Anwälten, die an sich keine große Scheu haben, Menschen wegen Verleumdung zu verklagen. Ob man sich tatsächlich mit der Apple-Legende anlegen wird, ist eine andere Frage, denn das würde vermutlich zu viel Aufmerksamkeit mit sich bringen.