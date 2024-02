Meta nennt Namen: Diese Firmen spionieren auf iOS, Android & Windows

Wer Daten will, kann Unternehmen beauftragen, diese zu sammeln. Laut einer Analyse von Meta treiben es acht Unternehmen mit Sitz in Italien, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) be­son­ders wild mit Spyware-Tools auf Android , iOS und Windows.

Vorsicht, Datendiebe! Meta identifiziert acht Firmen

Daten zu sammeln, ist eines der großen Geschäfte im Netz. Wie Meta in einem aktuellen Bericht zur Bedrohungslage schreibt, hat man nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die böswilligen Aktivitäten von acht Unternehmen zu unterbinden. Die sind in der Branche der "Auftragsüberwachung", Englisch "Surveillance-for-hire Industry", besonders aktiv.Die acht Unternehmen, die Meta in seinem Adversarial Threat Report für das vierte Quartal 2023 nennt, sind: Cy4Gate/ELT Group, RCS Labs, IPS Intelligence, Variston IT, TrueL IT, Protect Electronic Systems, Negg Group und Mollitiam Industries.Wie dem Bericht zu entnehmen ist, stehen die genannten Unternehmen demnach mit weltweiten Aktivitäten rund um "Scraping, Social Engineering und Phishing" in Zusammenhang. Dabei ist nahezu kein Anbieter vor den Machenschaften sicher. Laut Meta zielen diese auf Plattformen wie Facebook, Instagram , X, YouTube, Skype, GitHub, Reddit, Google, LinkedIn, Quora, Tumblr, VK, Flickr, TikTok, SnapChat, Gettr, Viber, Twitch und Telegram ab.Ferner sind die Unternehmen demnach an der Entwicklung von Malware beteiligt, die sensible Informationen von Geräten stehlen und Mikrofon-, Kamera- und Screenshot-Funktionen aktivieren können. "Die verschiedenen Malware-Programme waren in der Lage, Informationen über das Gerät, den Standort, Fotos und Medien, Kontakte, Kalender, E-Mails, SMS, soziale Medien und Messaging-Apps zu sammeln und darauf zuzugreifen", so Meta.