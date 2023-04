Redfall: Bethesda zeigt den Launch-Trailer zum Vampir-Shooter

Im Squad auf der Vampirinsel

Zwar erscheint der Shooter Redfall erst in der nächsten Woche, dennoch hat Bethesda Softworks den offiziellen Launch-Trailer bereits heute veröffentlicht. Dieser zeigt noch einmal, wie die vier spielbaren Helden zusammen den Vampiren zu Leibe rücken.Schauplatz des Spiels ist eine kleine Stadt bzw. Insel namens Redfall vor der Küste von Massachusetts. Nach einem gescheiterten Experiment wird diese von Vampiren überrannt, welche sogleich die Sonne verdunkeln, die Stadt in ewige Finsternis füllen und so die idealen "Lebensbedingungen" für Blutsauger schaffen. Mehr noch: Die Vampire drängen das Meer zurück und sorgen so dafür, dass ihr Futter (sprich: die Einwohner) nicht fliehen können.Spieler übernehmen ab diesem Punkt die Rolle eines von vier spielbaren Helden und müssen die Ursprünge der Vampirseuche ergründen und gleichzeitig einen Weg finden, die Stadt zu retten. Diese ist dabei zu jeder Zeit vollkommen frei erkundbar.Jeder der vier Helden bringt seine eigene Hintergrundgeschichte mit und bietet natürlich auch einzigartige Kräfte und Fähigkeiten. In den letzten Wochen hatten Bethesda und das Studio Arkane Austin (Dishonered, Deathloop) die vier Charaktere Layla Remi und Devinder bereits ausführlich vorgestellt. Gespielt wird wahlweise allein oder passenderweise im Koop mit bis zu drei Freunden.Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für den PC und die Xbox Series X/S und ist dann auch direkt im Xbox Game Pass enthalten.