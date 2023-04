Die besten Cloud-Gamer: Günstige Chromebooks nur jetzt bei Saturn

Chromebooks sind schnell, sicher und einfach zu bedienen. Und wie steht es bei Spielen? Acer, Asus und Lenovo liefern die Antwort. Mit bis zu 144 Hz, leistungsstarken Intel-Prozessoren und flottem Wi-Fi 6E für bestes Zocken per Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now.

Die besten Gaming-Chromebooks bei Saturn:

Lenovo, Acer & Asus: Die neuen Gaming Chromebooks im Detail

Gaming Chromebooks bei Saturn Neue Laptops von Acer, Asus und Lenovo

Zum Angebot

Maßgeschneidert für Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now und Amazon Luna

Gaming Chromebooks bei Saturn Neue Laptops von Acer, Asus und Lenovo

Zum Angebot

Acer

Bisher orientierten sich günstige Notebooks mit Google Chrome OS an Einsteigern, die zum Surfen, Mailen und Chatten kein kompliziertes Windows 11 benötigen. Doch in Zeiten des Cloud-Gamings ergeben sich viele neue Möglichkeiten, sodass auch spielbegeisterte Nutzer die beste Erfahrung erleben , ohne tausende Euro in Gaming-Setup zu investieren.Im 16-Zoll-Format machen das Lenovo IdeaPad 5i und das Acer Chromebook 516 GE den Anfang. Beide Chrome-OS-Laptops setzen auf 8 GB RAM, eine schnelle 256-GB-SSD, Wi-Fi 6E und ein IPS-Display mit 120 Hz sowie einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel. Der Unterschied: Lenovo verbaut einen Intel Core i3-, Acer einen Core i5-Prozessor. Verpackt werden beide in Gaming-Gehäusen mit RGB-Beleuchtung und das ohne zu dick aufzutragen.Wollt ihr hingegen beim Spielen die Welten der Notebooks und Tablets miteinander verbinden, dann dürfte euch das Asus Chromebook Vibe CX34 Flip ansprechen. Das neue Convertible mit 14-Zoll-Bildschirm setzt ebenfalls auf einen Intel Core i5-Chip nebst 8 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 256 GB, kann dafür aber um 360 Grad umgeklappt und per Touch und Stift bedient werden. Somit habt ihr bei den Gaming Chromebooks die Wahl zwischen klassischen Notebooks und 2-in-1-Designs.Die gute Ausstattung der Gaming Chromebooks von Acer, Asus und Lenovo macht sich bezahlt, vor allem in Kombination mit dem Cloud-Gaming-Dienst Nvidia GeForce Now. Dieser streamt Spiele aller Art nicht nur mit einer 4K-Auflösung, sondern auch mit bis zu 120 FPS. Und genau hier greifen die IPS-Displays mit hoher Bildwiederholrate. Auch das Xbox Cloud Gaming von Microsoft und Amazon Luna erhöhen stetig ihre Leistung, auf die die neuen Chromebooks bestens vorbereitet sind.Google selbst integriert das Cloud-Gaming zukünftig immer weiter in das eigene Chrome OS. So können die Streaming-Dienste direkt als Web-App gespeichert und die Spiele-Bibliotheken über die Suche des Betriebssystems durchforstet werden. Ein manuelles Ansurfen der Webseiten ist somit nicht mehr notwendig - eine tolle Zeitersparnis. Und das Beste beim Spiele-Streaming: Keine Downloads, keine Updates, keine Installationen. Alles steht sofort und stets in aktueller Form auf Knopfdruck bereit.