Jack Blacks musikalische Ode an Videospiele begeistert das Netz

Das Lied bzw. dazugehörige Video ist zwar gerade einmal etwas mehr als eine Minute lang, dennoch ist der kurze Clip voller Charme, Witz und Gaming-Anspielungen. Verantwortlich dafür ist Tenacious D, die Rockband von Komiker, Schauspieler und (Nicht-)Gamer Jack Black.

Der Songtext (Übersetzung via DeepL):

Zusammenfassung Jack Black & Kyle Gass veröffentlichen Song und Video zum Thema "Video Games"

Jack Black ist Schauspieler, Sänger und (Nicht-)Gamer

Songtext ist eine witzige Liebeserklärung an das Gaming

Video enthält Anspielungen auf bekannte Spiele

Video von YouTuber Chris O'Neill alias Oney

Tenacious D

Jack Black ist für Rollen wie High Fidelity, School of Rock und viele andere mehr bekannt, wobei man sich längst die Frage stellen muss, ob der 53-Jährige singender Schauspieler oder schauspielernder Sänger ist. Eine echte Rolle spielt das aber ohnehin nicht, denn beim gebürtigen Kalifornier steht vor allem der Spaß im Vordergrund.Nun hat er mit seinem Partner Kyle Gass einen neuen Tenacious D-Song veröffentlicht und dieser trägt den simplen Titel "Video Games". Darin erklärt er gleich zu Beginn, dass er eigentlich keine Videogames mehr spielt. Es folgt ein "Aber" in Form des Songs, denn Black meint, dass er für einige Titel wie Fallout 4, God of War und Red Dead Redemption 2 doch eine Ausnahme macht.Der Song ist eine witzige Liebeserklärung an das Gaming, denn letztlich kommt Black zum Fazit: "Ich schätze, ich spiele immer noch verdammte Videospiele." (Die vollständige Übersetzung des Songtextes ist übrigens im Anschluss zu finden.)Sehenswert ist vor allem das Video, in dem es diverse weitere Anspielungen auf bekannte Spiele gibt, darunter Sonic, Mario, Zelda, Tomb Raider, Minecraft und noch einige mehr. Für das Video selbst ist der YouTuber Chris O'Neill alias Oney verantwortlich.