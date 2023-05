PlayStation 5 Pro: Erste Entwickler sollen bald Dev-Kits bekommen

Nach Monaten und eigentlich Jahren hat sich mittlerweile in Bezug auf die PlayStation 5 so etwas wie Normalität eingestellt. Denn nach fast schon ewigen Lieferengpässen ist die Sony-Konsole nun regulär zu bekommen. Doch die nächste Konsole ist bereits am Horizont erkennbar.

PlayStation 5 Pro schon länger Teil der Gerüchteküche

Veröffentlichung erst 2024

Es ist mittlerweile Usus in der Gaming-Branche, dass nach einigen Jahren einer Konsole eine verbesserte Pro-Version auf den Markt gebracht wird. Schon seit Längerem wird auch über eine Sony PlayStation 5 Pro spekuliert, natürlich alles inoffiziell. Denn eine Ankündigung seitens des japanischen Herstellers gibt es natürlich noch keine, bisher spielt sich alles in der Gerüchteküche ab.Nun hat aber der bekannte Insider und Leaker Tom Henderson auf seiner Seite Insider Gaming eine Zusammenfassung der aktuellen Gerüchte und auch seiner eigenen Informationen veröffentlicht. Henderson versichert dabei, dass die PlayStation 5 Pro nach derzeitigem Stand mit "100-prozentiger Sicherheit" in Entwicklung ist.Die Gerüchte wurden zwar bereits zuvor zurückgewiesen und der Leaker merkt an, dass die Entwicklung jederzeit abgeblasen werden könnte, derzeit sieht es aber ganz danach aus, als würde Sony diese Pläne tatsächlich durchziehen. Laut Henderson werden die ersten Prototypen des Dev-Kits in den nächsten Monaten an First-Party-Entwickler und bis zum Ende des Jahres dann auch an Third-Party-Partner gehen.Derzeit kann man nur spekulieren, was die PS5 Pro technisch bieten könnte, denn üblicherweise sind derartige Versionen nur kleine Upgrades - da alle früheren Spiele der jeweiligen Konsolengeneration ohne jegliche Probleme laufen müssen.Auch über einen Veröffentlichungstermin kann man derzeit nur spekulieren, laut Henderson soll die verbesserte Version der PlayStation 5 Pro aber erst nächstes Jahr in den Handel kommen - genauere Informationen hat der Leaker aber natürlich noch nicht.